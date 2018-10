En fotos: Mire el personaje que se encontró Lacava en la Expo Valencia 2018

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava manifestó que no contaban con su astucia al mencionar que se consiguió a un personaje conocido por muchos carabobeños.

“En la ExpoValencia 2018 me conseguí hasta el chapulín colorado. No contaban con mi astucia” señaló Lacava a través de Twitter.

Asimismo, el gobernador manifestó que la Expo Valencia 2018 superó todas expectativas y anunció la finalización del evento que se desarrolló por tres días en la capital carabobeña.

En la ExpoValencia 2018 me conseguí hasta el chapulín colorado. No contaban con mi astucia jajajajaja y hasta me pregunto por 🦇 pic.twitter.com/ZzZcRjBOWJ

— Rafael Lacava (@rafaellacava10) September 30, 2018