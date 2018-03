CNP-Carabobo rechaza agresión contra periodistas y exige información sobre motín en Policarabobo

Rodeado de abundantes crisantemos y escoltados por sus fieles devotos, la milagrosa imagen del Nazareno de la Catedral de Valencia, recorrió desde el mediodía, las calles del centro de la ciudad.

Cientos de feligreses participaron en la tradicional procesión, que este año, por la situación del transporte en el estado Carabobo, no ocurrió al concluir la misa de las 5 de la tarde, para que los devotos pudieran acudir a pagar sus promesas y manifestar su gratitud por los favores concedidos, y regresar temprano a sus hogares.

En la Catedral de Valencia hubo misas continuas desde las 7:30 am., hasta las 11:30 am., cuando la imagen del Nazareno comenzó a prepararse para ser sacada en procesión, a las 12 del mediodía. Fue un Miércoles Santo soleado, pero no impedimento para la caminata, aunque algunos llevaron sus sombrillas,

De distintas maneras los devotos manifestaron su fe y cumplieron con sus promesas al Nazareno, como niños con trajes morados, adultos con coronas de espinas, y ancianos con distintas imágenes de Jesús elevadas en palmas benditas.

Antes de las 12 del mediodía, se afinaron los detalles técnicos del sonido, a través del cual el padre Pedro De Freitas va recordando las 14 estaciones del viacrucis durante la ruta, la primera de ella se produjo minutos antes de su salida del templo, donde se elevaron oraciones.

A la salida, justo a las puertas de la Catedral, se revivió la segunda estación, donde el Nazareno recibió fuertes aplausos por la feligresía que aguardaba en la plaza Bolívar, desde allí inició el trayecto que comenzó por la calle Páez para retornar por la calle Colombia, junto a la multitud que lo seguía.

Ante la imagen, la gente oró en silencio, pero también se escucharon peticiones en voz alta, en su mayoría tenían que ver con el país, pidiéndole al Nazareno su mediación para lograr las soluciones a los graves problemas sociales de Venezuela.

“Hay que orar mucho en el país, sostenernos en la oración”, destacó una devota.

Este Jueves Santo 29 de marzo, se inicia el Triduo Pascual. En la Catedral de Valencia, la celebración de la Misa Crismal será a las 9 de la mañana, presidida por el arzobispo de Valencia, Reinaldo Del Prette Lissot, y concelebrada por sacerdotes pertenecientes al prebisterio de Valencia, luego a las 4:30 pm. será la Misa “In Coena Domini”, presidida por monseñor Nelson Martínez, Obispo Dimisionario de San Felipe.

Concluida la misa se hará la procesión con el Santísimo Sacramento hasta el Monumento y la adoración a la sagrada imagen será hasta las 8 de la noche.

Marlene Piña Acosta/ACN

