Arrestado General (GB) Héctor Armando Hernández Da Costa

El ex Jefe del Estado Mayor; General de Brigada Héctor Armando Hernández Da Costa fue detenido por la DGCIM. En horas de la noche del lunes, mediante un corto video que logró grabar, el general de brigada (G/B) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Héctor Armando Hernández Da Costa, anunció que sería detenido por una comisión de la Dgcim que en ese momento estaba tratando de irrumpir en su casa, en Los Palos Grandes, Caracas.

Poco antes de la medianoche; el video fue transmitido por la familia en un live de Instagram; y más tarde, colgado en Twitter.

Familiares del General de Brigada Hector Armando Hernández Da Costa pudieron filmar parte del momento de la detención. El Gral se filmó en video antes de ser detenido en su casa pic.twitter.com/d4frowpNhy — Roman Camacho (@RCamachoVzla) August 14, 2018

En este se observa a Hernández Da Costa, ex jefe de Estado Mayor; desde el interior de su casa, advirtiendo que una comisión de la Dgcim; se hallaba a sus puertas tratando de irrumpir.

La Dgcim arrestó al general Hernández Da Costa

“Ha llegado la Dgcim sin ninguna orden de allanamiento; sin ninguna orden de aprehensión; y me quieren obligar a la fuerza a que los acompañe. Me declaro inocente de cualquier situación que se me quiera atribuir; de una manera perversa”. (…) Estos jóvenes de la Dgcim han llegado a mi vivienda de una manera violenta; pretenden irrumpir y ya mandaron a buscar las herramientas para violentar la puerta; y llevarme detenido, supuestamente por orden del Presidente de la república”, dijo en el video el general Hernández Da Costa.

“Vamos a abrir la puerta por la fuerza y va ser peor”, se oye que amenazan los funcionarios de la Dgcim.

Luego se conoció que efectivamente, sin orden de allanamiento ni de captura la Dgcim arrestó al general. Lo trasladaron a la sede de la Dgcim, en Boleíta. Lo investigan por su presunta vinculación al supuesto magnicidio frustrado contra Nicolás Maduro.

Hernández Da Costa, de 51 años de edad, alférez mayor de la promoción 1989 (Batalla Pantano de Vargas II), es decir el estudiante más destacado del grupo, es ampliamente conocido en el estado Táchira, no solo por haber comandado el Destacamento 211 de San Antonio del Táchira, sino por su cargo como jefe de Estado Mayor en el extinto Core-1 de la Guardia Nacional, ahora llamado CZ21, en el estado Táchira.

En 2014 fue uno pieza importante para levantar y erradicar las barricadas y trancas que distintos grupos de personas a los que llamaron “guarimberos”, tenían instaladas en distintos sectores de San Cristóbal.

El G/B fue jefe de Estado Mayor de la Redi- Capital

El video en el que una noche de 2014 se escucha su inconfundible voz conminando a los guardias, desde una tanqueta, a arremeter contra los manifestantes apostados en la avenida Carabobo de San Cristóbal, se viralizó y criticado duramente. Posteriormente, en 2016, lo designaron jefe del Comando Nacional Antidrogas de la GNB, y más recientemente jefe de Estado Mayor de la Redi-Capital.

ACN/La Nación

