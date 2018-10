Venezolano muere electrocutado en Ecuador (Video)

Up Next

El otro venezolano que acompañaba a Pedro Pérez para pintar la pared de la construcción de la dueña que los contrató, dijo que no sabe cómo pasó, pues, Pedro estaba bien apertrechado con equipos de seguridad de trabajo. “La cuestión es, que cuando va a pasar, pasa, lamentablemente”.

“Salió por una ventanilla de 35 centímetros, ellos subieron a cambiarse, pero yo les facilité una escalera de como siete metros para que pusieran una extensión. Escuché que dijeron que “se cayó”, pero nunca me imaginé que fuese aquí en la casa”, manifestó la dueña de la vivienda.

Otro obrero venezolano intentó agarrarlo para que no cayera, pero producto de la electricidad fue expelido hacia una ventana y resultó herido, indicó Luz Tobar.

