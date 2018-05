Petróleo “columna vertebral”. Ordenan acelerar producción petrolera en Venezuela. Urge aumentar la producción petrolera, reconoció el presidente Nicolás Maduro; y ordenó al ministro Manuel Quevedo acelerar cambios en Pdvsa para incrementar producción; así como exigió también al presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Wills Rangel, buscar soluciones al problema.

“Tenemos que mandar la producción de petróleo a más de un millón de barriles; si hay que pedir poyo a Opep, pidámoslo, a China, Rusia, hágalo, general”, exclamó.

Ordenan acelerar cambios en Pdvsa para incrementar producción

También exigió al presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Wills Rangel, buscar soluciones al problema

El presidente reelecto, Nicolás Maduro, le dio la orden este jueves al presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Manuel Quevedo, a hacer los cambios necesarios dentro de la estatal petrolera para mejorar e incrementar la producción. “Tiene todo el mando, no hay nadie por encima de él, haga los cambios que haya quehacer, proceda”, resaltó.

“Tenemos que mandar la producción a más de un millón de barriles, si hay que pedir poyo a Opep, pidámoslo, a China, Rusia, hágalo, general”, exclamó.

También exigió al presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Wills Rangel, buscar soluciones al problema.

Escuchar a la clase obrera

“Quiero escuchar a la clase obrera, necesitamos aumentar producción, y ¿quién lo va a hacer Maduro? Le pregunto a la clase obrera petrolera, Wills Rangel, ¿tú me vas a ayudar o no?, ¿Dónde está la clase obrera petrolera?, ¿Cuento o no con la clase obrera petrolera? exclamó.

El Jefe de Estado apuntó que el objetivo no es solo capturar a los integrantes de los grupos delictivos que operan contra la estatal petrolera, sino también renovar la gerencia con personas calificadas y que otorguen resultados.

Un millón de barriles la meta inmediata

Indicó que Pdvsa es “la columna vertebral” de la nación, razón por la cual es esencial emprender nuevas y mejoradas acciones que permitan alcanzar la meta de producción de 1 millón de barriles al término de 2018.

En el sector petrolero se iniciaron un conjunto de investigaciones que develaron tramas de corrupción que, entre otras maniobras, implicaron daños en las estructuras operativas de la principal empresa de los venezolanos.

ACN/diarios

No deje de leer: En defensa de Antonio José Garbi González