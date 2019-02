El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, expresó que bloquear la comida y la ayuda humanitaria para Venezuela es un crimen que no tiene perdón de Dios.

Las autoridades colombianas confirmaron que los ´pasos fronterizos fueron bloqueados con camiones viejos y contenedores. Con ello Nicolás Maduro intenta impedir que ingresen al país los alimentos, insumos médicos, frazadas, calzados y ropa para los venezolanos.

“Ya hay aviones que han llegado a Colombia. Están en los trámites para que todo se concentre en Cúcuta”, señaló el diplomático neogranadino. En Cúcuta hay un centro de acopio para la coordinación. “El pueblo venezolano necesita que llegue esa ayuda humanitaria, el pueblo venezolano lo reclama” expresó Holmes. Agregó que no permitir el ingreso de estos recursos “es un crimen, es hacerle daño al pueblo venezolano, no tendría perdón de Dios”.

Por otra parte, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, rechazó la decisión. Afirmó que Maduro intenta rechazar la ayuda humanitaria con bloqueos de las carreteras.

“El pueblo venezolano necesita desesperadamente ayuda humanitaria. Estados Unidos y otros países están tratando de ayudar. Pero el ejército de Venezuela bajo las órdenes de Maduro está bloqueando la entrada de la ayuda. El régimen maduro debe dejar que los insumos lleguen a la gente que tiene hambre”, escribió el representante estadounidense.

The Venezuelan people desperately need humanitarian aid. The U.S. & other countries are trying to help, but #Venezuela’s military under Maduro's orders is blocking aid with trucks and shipping tankers. The Maduro regime must LET THE AID REACH THE STARVING PEOPLE. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/L4ysYJaM6H

