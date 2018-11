Norkys Batista arrepentida y avergonzada

La estupenda modelo, actriz y presentadora, Norkys Batista dice estar arrepentida y avergonzada. ¿Pero de que?… lo dicho, dicho está y ella tiene derecho, como cualquier ser humano, a estallar en cólera, de lo que casi siempre decimos después; “c…, la puse” o “carajo, la cagué”. pero la vida sigue igual y a ella todo se le perdona, por lo menos su legión de admiradores que la seguimos…

La actriz venezolana Norkys Batista se disculpó con sus seguidores luego de los comentarios e insultos en contra de la periodista Angie Pérez, en aquel LIve en el que se le vio iracunda, profiriendo toda clase de obscenidades.

Batista amenazó a Pérez luego de que la acusara de estar vinculada con el gobierno, lo que generó que se expresara con un lenguaje soez contra la también modelo, actualmente radicada en Miami, Estados Unidos.

“Me arrepiento. Actué de la peor manera y no me siento orgullosa para nada. Me muero de la vergüenza con ustedes, con mi familia, con todos los que presenciaron esas barbaridades”, dijo Batista en su Instagram.

En ese sentido, la protagonista de la obra teatral Orgasmos reiteró que Venezuela atraviesa la peor crisis en su historia. “No hay de todo en Venezuela, no es que vas a ir a un supermercado y vas a ver lo que necesites, pero sí lo hay, solo que vale más y este gobierno no se preocupa por dárselo al que lo necesite”, agregó.

