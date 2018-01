Lo que dijo Carolina Herrera sobre el vestido de la Divina Pastora

El estado Lara se encuentra en cuenta regresiva por la celebración del día de la Divina Pastora. Axel Apostol será el diseñador Larense encargado de vestirla este 2018. Un hermoso traje blanco con pedrería a detalle lucirá este día.

Había circulado la información que la Diseñadora venezolana radicada en Estados Unidos Carolina Herrera sería la encargada este año de vestir a la Divina Pastora este 14 de enero, pero es la información es totalmente falsa.

El periodista Roland Carreño tuvo el honor de conversar con la conocida diseñadora que enaltece a nuestro país y que muchos personajes reconocidos en el mundo del espectáculo visten sus prendas con mucho orgullo.

“Anoche conversé con Carolina Herrera y me confirmó que la noticia del vestido que lucirá la Divina Pastora en su visita a Barquisimeto es creación suya, es falsa”, compartió el comunicador social a través de su cuenta en twitter.

Tras conocerse la noticia y aclarada por ella misma lamentó que no tuvo el honor de vestir a la madre de los larenses. “No sabes como me hubiera gustado tener el honor de vestir a la Divina Pastora, pero desgraciadamente no es cierto y no sé de dónde salió”.

Herrera no descartó que en un futuro pueda hacer ese hermoso diseño por su país, Venezuela.

