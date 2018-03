Silencio a dos meses de la muerte del ex Cicpc Óscar Pérez

Este jueves 15 de marzo se cumplen dos meses del “Operativo Gedeón” donde ajusticiaron al ex inspector y piloto del Cicpc, Óscar Pérez; y el Gobierno arropa su caso con la manta del silencio.

La diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Interior de la Asamblea Nacional (AN), denunció que este jueves se cumplen dos meses de lo que catalogó como la masacre de El Junquito y las autoridades no han iniciado las investigaciones.

“Hoy se cumplen dos meses de la masacre de El Junquito y el régimen de Maduro no abre investigación por violación de derechos humanos”, dijo Solórzano.

La diputada indicó que Tarek Williams Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, no se ha expresado sobre el procedimiento policial en el que fue asesinado Óscar Pérez, de 36 años.

Explicó Solórzano, que desde la comisión que preside el caso fue remitido a la Corte Penal Internacional.

Ejecutada ““Operativo Óscar Pérez”

No se ha esclarecido nada, al parecer, lo que si estaba claro es que la fecha de su muerte estaba decidida, y ese día, 15 de enero se le dio ejecución al “Operativo Gedeón” como lo bautizó el Gobierno nacional, o el “Operativo Óscar Pérez”, como lo llamó la opinión pública.

Es así, que desde las primeras horas del lunes 15 de enero, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Dirección General de Contrainteligencia Militar, Guardia Nacional Bolivariana y Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, fuertemente armados tomaron las calles de la zona.

Fue como a las 4:00 de la madrugada que el despliegue policial propiamente llegó a la urbanización El Araguaney, sector Los Cujicitos, en el kilómetro 16 de El Junquito. Tenían un objetivo específico, “cazar” al ex inspector y a todos los que lo acompañaban; pero el piloto era la clave de la operación.

Matan a Oscar Pérez y sus acompañantes

Ya todo dispuesto, las comisiones mixtas lanzaron el ataque contra el refugio que culminó diez horas después, como a las 2:00 de la tarde, con la muerte del ex inspector del Cicpc, Oscar Pérez y sus acompañantes: Daniel Soto Torres, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, Abraham Israel Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel y la única mujer del grupo, Lisbeth Andreina Ramirez Mantilla, de 26 años.

También fallecieron en el procedimiento los funcionarios policiales: Supervisor jefe Adrián Domingo Ugarte Ferrera, de 32, el oficial agregado Nelson Antonio Chirinos La Cruz, de 29, y Heiker Vázquez, líder del colectivo Las Tres Raíces del 23 de Enero.

Transcurridos los dos meses de la muerte del ex Cicpc y ante el silencio de las autoridades, la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Interior de la Asamblea Nacional (AN), denunció que hasta los momentos no han informado sobre las investigaciones de “la masacre de El Junquito”, como catalogó como el hecho.

