Sheryl Rubio: mi mejor amiga me quitó a mi novio

La actriz venezolana Sheryl Rubio mediante su canal de YouTube ha revelado un episodio personal de su vida; y esta vez dejó a más de uno con la boca abierta con lo que declaró.

La protagonista de la serie venezolana “Somos tu y yo” confesó en su cada de YouTube que años atrás pasó por varios problemas en su última relación sentimental.

La youtuber criolla reveló que su novio para ese momento la terminó dejando por su mejor amiga.

La cantante contó detalladamente todo lo vivido durante esos dos años de relación; sin embargo no indicó el nombre de su ex pareja, ni de su “mejor amiga”.

Sheryl era super celosa

Durante los primeros minutos del vídeo Rubio expresó “Yo era una persona super celosa y me encantaba que me celaran, que me prohibieran hacer cosas; me sentía querida, no sé”.

La interprete de “corazón extraño” agregó que en varias ocasiones pretendió provocarle celos con otros chicos a quien era su novio, sin realizar nada de lo que luego pudiera arrepentirse.

Sheryl al contarle a su “mejor amiga” la ruptura de quien era su pareja; esta le confesó sin culpa alguna que su ex novio “ya no la amaba”.

Desde ese instante Sheryl comprendió el cambio de su amiga y la ausencia de quien compartió dos años de noviazgo.

Desde hace dos años la actriz venezolana tiene una relación amorosa con el cantante Lasso; actualmente Sheryl esta radicada en México y se dedicar a ser una influencia a través de su canal de YouTube.

