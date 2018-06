Maduro designa a Gustavo Vizcaino nuevo director del Saime

Perú fue el país que recibió al Villca Fernández. El pasado miércoles se realizaron las últimas 43 excarcelaciones de los llamados presos políticos. Entre los liberados está Fernández, quien recibió su boleta de excarcelación, con la condición de salir inmediatamente del país.

El joven estaba detenido en El Helicoide desde el año 2016 por escribir un tweet dirigido a Diosdado Cabello.

La información acerca de que Fernández sería trasladado a la Casa Amarilla para recibir su boleta; la dio a conocer el gobernador de Mérida, Ramón Guevara, quien aseguró que el joven sería llevado al aeropuerto de Maiquetía, para viajar a El Vigía; sin embargo su destino resultó ser Perú.

“Me encuentro en un avión que se dirige a Perú. El régimen venezolano me ha sacado de los calabozos del Sebin y me ha expulsado de Venezuela. Perú, que es el país natal de mi padre, me ha brindado cobijo y hacia allá me dirijo, hacia el exilio”, afirmó en un mensaje de voz.

Fernández llegó a Perú

El joven detenido por escribir un Tweet a Cabello, llegó en la madrugada de este viernes a tierra peruana. Junto a su padre, fue recibido por un grupo de venezolanos residenciados en ese país; que se encontraban en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima.

Al llegar a Lima, Fernández dio unas palabras de agradecimiento al pueblo peruano por haberlo recibido y resaltó que aún quedan ciudadanos en los calabozos de la dictadura como Lorent Saleh, capitán Caguaripano, el general Baduel, entre otros. “Seguimos luchando porque ellos también sean libres, Villca no será libre hasta que Venezuela no sea libre”, dijo.

De igual manera, explicó que se unirá a los venezolanos en el exilio para luchar por Venezuela; “No descansaré hasta ver un país diferente, un país libre, donde se respeten los derechos de todos, no se encarcele el pensamiento libre, donde decir lo que se piensa no sea un delito y donde lo que yo estoy viviendo –ser expulsado del país que me vio nacer– ningún otro venezolano lo viva”.

Cerrado el primer ciclo de liberaciones

Un tercer de grupo de presos políticos fueron llevados el pasado miércoles a la Casa Amarilla, para realizar acto y dar boletas de excarcelamiento. Solo 17 fueron liberados ese día; sin embargo el jueves 14 de junio dieron boleta a los que faltaban.

Con estos últimos 43 se cierra el primer ciclo de las excarcelaciones; informó Delcy Rodríguez, expresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y ahora actual vicepresidenta de Venezuela.

[#VIDEO] Este es el mensaje de Villca Fernández desde el avión que lo llevará a Perú https://t.co/gbM58rCzeN pic.twitter.com/9yhVRzNX7P — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) June 14, 2018

ACN

No dejes de leer: Saleh, Simonovis y López excluidos de las liberaciones de presos políticos