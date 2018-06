Venezuela suscribió acuerdo con la OPS para garantizar medicinas

Medicinas garantizadas en Venezuela por acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para garantizar medicamentos. El convenio se estableció durante una reunión que el equipo del Ministerio de Salud sostuvo con la directora de la organización.

El gobierno venezolano estableció acuerdos con la Organización Panamericana de la Salud (OPS); para garantizar el suministro de medicamentos y materiales médicos; a pesar de que niega que haya una crisis humanitaria.

“Se estableció acuerdos con la OPS para potenciar la entrega de medicamentos; y garantizar la dotación de insumos en la atención primaria de Salud”; dijo el ministro de Salud, Luis López, en Twitter.

El convenio se estableció durante una reunión que el equipo del Ministerio de Salud sostuvo; con la directora de la organización, Carissa Etienne, quien se encuentra en el país.

El canal estatal VTV informó que la directora de la OPS sostendrá encuentros con representantes de la sociedad civil.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), indicó que solicitó reunirse con la directora de la OPS; para evidenciar la crisis del sector salud, que aseguran; es producto de las erradas acciones políticas del gobierno de Nicolás Maduro.

Enfermos de VIH claman por medicinas en visita de directora de OPS a Venezuela

Con tapabocas o cajas vacías de medicinas que no consiguen pegadas en el cuerpo; decenas de enfermos de VIH protestaron este jueves frente a la sede de la OPS en Caracas; en medio de la visita de la representante de ese organismo, Carissa Etienne.

“No más muertes, queremos medicinas”; coreaban los manifestantes mientras pegaban en la fachada del organismo; carteles con nombres de enfermos de VIH que han fallecido por falta de antirretrovirales en Venezuela.

En la protesta, la ONG Red Venezolana de Gente Positiva entregó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS); un documento en el que denuncia que “más de 80.000 personas con VIH y sida; se encuentran afectadas y en peligro por el desabastecimiento de 100% de medicamentos antirretrovirales”.

En Venezuela, que sufre una severa crisis con hiperinflación y falta de comida; la escasez de fármacos está entre 85% y 100%, según la Federación Farmacéutica.

Con su tapabocas y lentes de sol, la delgada Sthefany Ramírez, de 24 años; llegó a la manifestación desde el estado Carabobo (norte) porque ella y varios de sus familiares; incluido su bebé, tienen VIH; y desde hace un año no consiguen el tratamiento.

“Cuando voy a la farmacia me dicen que no hay medicamentos; (Los médicos) dicen que a uno le queda poco tiempo (…). El gobierno no ha dado la firma para que los medicamentos pasen, ha habido demasiados muertos”.

“Queremos vivir”, se leía en varios carteles de personas que exigían que la directora de la OPS los atendiera. Se espera que Etienne se reúna en la tarde con el canciller Jorge Arreaza.

El 11 de junio, el gobierno de Nicolás Maduro suscribió un acuerdo con la OPS para adquirir medicamentos. Pero algunos, como Sarahí Sebrián, enferma de VIH de 60 años, no tienen tiempo.

Clamor de positivos de VIH: ¡Me estoy descompensando!

“Me estoy descompensando. Por favor, compren los medicamentos ya; solo se consiguen en Colombia y yo no los puedo pagar”, expresó angustiada.

Según la Red Venezolana de Gente Positiva, desde mayo de 2017 el Ministerio de Salud; no ha firmado órdenes de compra de antirretrovirales, que escasean desde 2009.

La organización pidió a Etienne que contribuya a solucionar “la emergencia humanitaria”; con donaciones de medicinas, vacunas e insumos.

“Señor ministro de Salud (Luis López); los medicamentos antirretrovirales siempre se han comprado por OPS y usted no ha querido (…). Ya basta de muertes”; denunció Eduardo Franco, de la Fundación Mavid, dedicada a la atención y prevención del VIH.

López negó que haya crisis humanitaria en Venezuela; y atribuyó la situación a “un bloqueo financiero” de Estados Unidos y otros países; que obstaculizan “la adquisición de medicamentos e insumos”.

