Colgate Palmolive reactivará producción de detergente en polvo

Tras cinco meses de paralización la empresa Colgate Palmolive, reactivará su producción de detergente en polvo, marca ABC; este el lunes 18 de junio.

El secretario de actas y correspondencia del sindicato, Carlos Rodríguez, indicó que la firma sacará al mercado sus dos presentaciones; la de kilo y 400 gramos.

Con la reactivación de la planta, se incorporan 50 trabajadores, pero se mantiene en sus casas gran parte del personal, bajo la figura de permiso remunerado.

Cabe señalar que para la fabricación de este producto de limpieza, Colgate Palmolive; tenía tres turnos, pero incorporará uno. Esto significa que distribuirán a los diferentes expendedores, solo 500 toneladas de este rubro .

A esta planta arribó un cargamento de sulfato importado, componente que obligó a detener la fabricación de detergente, hace 20 semanas. Este inventario alcanzará, aproximadamente para dos meses.

Producción de jabón tocador sigue parada

La planta de jabón tocador Protex , tiene un año y cuatro meses inoperativa, por falta de materia prima y por la asignación de precios; de parte de la Superintendencia de Derechos Socioeconómicos (Sundde).

El referido organismo, estableció un valor a este artículo de higiene personal, por debajo de los costos de fabricación.

Rodríguez, destacó como un contrasentido que el organismo, fijen precios a la producción local; mientras el consumidor adquiere el mismo artículo importado a un precio de 1000%.

Es importante resaltar que esta es la única compañía, que produce jabón tocador en Venezuela. Las otras firmas que se consiguen en el mercado son importados.

Ante esta situación el sindicalista, pidió al Ejecutivo nacional, aplicar medidas que permita la reactivación total de la compañía; para que haya mayor existencia de productos en los anaqueles y a la vez poder mejorar el ingreso de la fuerza laboral.

“Esto es una cadena si no hay incremento de la productividad, no podrá ingresar el personal que está en su casa que son 370 y la gerencia se negará a discutir la convención colectiva. El patrono puede alegar que no hay inventario de insumos”.

Pocos productos fabricados

Esta planta está sacando al mercado; lavaplatos acción, Suavitel, Vel Rosa y pasta dental. De esta última solo laboran dos turnos de los cuatros, lo que lleva a la compañía a distribuir al mes 400 toneladas.

Rodríguez aseveró, que la firma en general está fabricando al 30% de su capacidad instalada. Al mes despacha a sus clientes dos mil toneladas de productos; cuando antes era 5 mil toneladas.

