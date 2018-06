Exigen al fiscal superior en la región justicia en tragedia de PoliCarabobo

Familiares de las víctimas de la tragedia en la estación de la PoliCarabobo, entregaron un escrito en el Ministerio Público, con sede en Carabobo, en el que le exigen al fiscal superior de la región esclarecer los hechos que condujeron a la muerte de 68 muertos.

Dos familias aún esperan por la entrega de los cuerpos. Jesús Antonio Rivas Lameda, 33 años y Rafael Ortega Sánchez de 25 años son los nombres de las víctima de la tragedia ocurrida el pasado 28 de marzo, que aún no aparecen.

La búsqueda de los cuerpos y de la verdad de lo que sucedió ese fatídico día sigue siendo el reclamo que no tiene respuestas por parte de las autoridades. “Acudimos a su competente autoridad, como responsable y garante del Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia; con la finalidad que se respete el derecho de las familias a conocer sobre lo ocurrido, a darle cristiana sepultura a sus hijos, a conocer la verdad“.

A la espera de la justicia y el dolor de la masacre de PoliCarabobo

En el documento enviado el 14 de junio de 2018 por el Comité de Víctimas. Se lee que “la obligación de investigar graves violaciones a los derechos humanos; es uno de los deberes elementales del Estado para garantizar la tutela de los derechos fundamentales; por cuanto la investigación judicial permite esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos que generan responsabilidad estatal; constituyendo un paso necesario para el conocimiento de la verdad por parte de los familiares de las víctimas y la sociedad, así como el castigo de los responsables y el establecimiento de medidas que prevengan la repetición de las violaciones a los derechos humanos.

En el escrito, la madre de Rafael, Celis Haidee Ortega Sánchez, describió su profundo dolor y el de las otras 67 familias que de manera abrupta perdieron a sus seres queridos. “Desde un punto de vista psicológico, el dolor del duelo no se compara a ningún otro, se suele intentar negar o disfrazar; pero es tan necesario vivir este proceso que cada individuo procesa como puede y cuándo puede; el hecho de negársele el derecho de vivir; el mismo ocasiona una ruptura en el inconsciente desencadenando un tipo de duelo disfuncional o patológico; ya que tan semejante golpe no todos cuentan con la fuerza para transitarlo; y este tipo de dolor no se disipa; sino que se hace presente y se refleja en situaciones cotidianas generando episodios reiterados de depresión; comportamientos inadecuados por dicha pérdida no superada”.

ACN/Documento

