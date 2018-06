Exigen a Alimca atacar corrupción del CLAP en el sur de Valencia

Una presunta corrupción hay en la distribución de la caja de CLAP en zonas del sur de Valencia; así lo denuncian vecinos del barrio Miguel Ache Gubaira, parroquia Miguel Peña; quienes solicitan a representantes de la empresa Alimca visitar la comunidad para que conozcan a fondo la denuncia.

Delia Meza, fundadora de esa comunidad con más de 47 años de constituida, solicitó a los representantes de la Empresa Socialista Alimentos Carabobo (Alimca) una reunión con las fuerzas vivas del sector para explicarles las irregularidades que se están presentado con la venta de los productos alimenticios de los Comité Local de Abastecimiento y Producción.

La dirigente vecinal explicó que algunos representantes de consejos comunales están exigiendo una colaboración de 30 mil bolívares para la entrega de los alimentos. Ese monto ya lo cancelaron los beneficiados hace dos semanas.

Una situación similar ocurre en el sector Parcelas de El Socorro; el 6 de mayo pagaron por la caja; pero aún no llega porque no hay transporte para movilizar los productos. No les han pedido dinero adicional al que ya cancelaron.

Una denuncia similar presentaron vecinos de Trapichito, que prefirieron no identificarse por temor a que los excluyeran de la lista de beneficiados.

Algunos representantes del poder popular en el sur de Valencia están pidiendo cancelar este monto, a pesar de que los vecinos ya pagaron 30 mil bolívares, de los cuales; Bs. 25 mil corresponden al costo de la caja y los restantes Bs. 5 mil están destinados a cancelar la movilización de la comida hacia las barriadas. “No hay efectivo para pagar eso”, dijo la entrevistada.

Representante de Alimca les dijo que no pagaran un bolívar más

El presidente de Alimca, José Ávila, les aseguró a las familias del sector I de Ricardo Urriera que no deben cancelar un bolívar más por la caja que ya pagaron. Se comprometió en investigar la causa del retraso en entregas. Esto de acuerdo con la informado por la entrevistada quien precisó que la reunión se sostuvo el sábado pasado; pero ella considera necesario que también se reúna con los vecinos de Miguel Ache Gubaira; donde le presentarán todas las irregularidades.

ACN/Ana Ramos

No deje de leer: Autobuses TransDrácula a punto de salir a las calles de Carabobo (video)