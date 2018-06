El éxito de Giset Blanco la venezolana que dio voz a Sofía Vergara en Modern Family

Durante 28 años Giset Blanco ha destacado en el mundo del entretenimiento venezolano por dar voz a diversos personajes de la televisión. El más destacado fue precisamente en México, donde dio voz a Gloria el personaje principal interpretado por Sofía Vergara en la serie Modern Family, que logró indiscutible éxito en el mercado latino de los Estados Unidos.

Pero esta destacada actriz criolla dio sus primeros pasos en Caracas, la misma ciudad que la vio nacer; desde muy joven incursionó en el mundo de la actuación a través del teatro; después probó suerte en la locución y se ancló en el doblaje, para interpretar magistralmente a personajes de series, novelas; documentales y hasta dibujos animados.

Asombrosamente dio vida a Wakko Warner, en la serie Animaniacs, ganadora de ocho premios Emmy. Esta interpretación la llevó a Ciudad de México, donde comenzó a participar en diferentes foros y conferencias. Por su versatilidad, fue contactada por la empresa Lipsync International Corporation, con quienes en la actualidad desarrolla importantes proyectos.

Blanco demuestra que tiene mucho más que demostrar después de ser la voz de Sofía Vergara en Modern Family

Blanco demuestra cada vez más su talento, participando en proyectos importantes en los Estados Unidos como Sesame Street, South Park, The Centsables, The Queen of the South, entre otros. La también actriz culminó recientemente la temporada de teatro breve con la obra “Me trato como a un perro” en Micro Teatros de Miami Dade.

Venezolana, talentosa, capaz de modificar naturalmente su voz para dar vida a personajes animados y humanos reales como niños, niñas, adolescentes, adultos; lo que en 2017 la hizo merecedora del Galardón Mara internacional como mejor actriz de doblaje; repitiendo este año su nominación para la entrega 2018.

No deje de leer: Príncipe Harry y su esposa Meghan reaparecen en cumpleaños de la reina Isabel II