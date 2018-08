Vettel ganó en Bélgica y acortó distancia ante Hamilton

Manu Ginólibi anunció su retiro del baloncesto y llegó a su fin, descrita atinadamente por el argentino como un “viaje fabuloso”, tras conquistar una medalla olímpica de oro con su natal Argentina y cuatro campeonatos de la NBA en 16 temporadas, todas con los Spurs de Antonio.

El escolta Manu Ginóbili, de 41 años cumplió una trayectoria profesional de 23 temporadas en total, con sus ciclos en Argentina e Italia, antes fichar con San Antonio en 2002. Fue uno de los “Tres Grandes” de los Spurs, junto a Tim Duncan y Tony Parker.

“Con una gran mezcla de emociones les cuento que decidí retirarme del básquet”, escribió Manu Ginóbili en Twitter.

“ENORME GRATITUD para mi familia, amigos, compañeros, DTs (entrenadores), staff, aficionados y todos los que fueron parte de mi vida en estos 23 años. Fue un viaje fabuloso que superó cualquier tipo de sueño. GRACIAS!”, añadió.

Ginóbili acompañó su mensaje con una foto suya en la que se retira de la cancha, de espaldas a la cámara, enseñando cuatro dedos. Sus cuatro títulos de la NBA.

Su adiós marca el final definitivo de una era para los Spurs. Duncan se retiró al término de la campaña de 2016 y Parker firmó el mes pasado con los Hornets de Charlotte.

Además, San Antonio concretó un canje de campanillas en el que traspasó al alero Kawhi Leonard a los Raptors de Toronto.

Tomado en el turno 57 del draft de 1999, Manu Ginóbili promedió 13,3 puntos y 3,8 asistencias en 1.057 partidos de la temporada regular, recibiendo anillos de campeón en 2003, 2005, 2007 y 2014.

Fue seleccionado dos veces para el Juego de Estrellas (2005 y 2011) y fue consagrado como el mejor suplente de la liga en 2008. También ganó la Euroliga con el club italiano Kinder Bolonia en 2001.

“Un ejemplo para todos los que amamos este maravilloso deporte”, destacó en Twitter el veterano alero español Pau Gasol, compañero de Ginóbili con los Spurs en las últimas dos temporadas

Su última temporada estuvo marcada por las legiones de argentinos y aficionados de diversos países que acudían a sus partidos en San Antonio y otras ciudades.

Manu Ginóbili fue el máximo referente de la “Generación Dorada” del básquet argentino, una camada que incluyó a jugadores como Luis Scola, Andrés Nocioni, Pepe Sánchez, Carlos Delfino, Fabricio Oberto y Pablo Prigioni.

Gracias a una notable habilidad técnica, acierto para disparos desde el perímetro y arrojo para recuperar balones, Ginóbili irrumpió en la escena internacional en el Mundial de Indianápolis en 2002.

Durante la segunda fase del torneo, Argentina se convirtió en el primer equipo en vencer a una selección de Estados Unidos integrada solamente por jugadores de la NBA y acabó llevándose la medalla de plata al caer ante Yugoslavia, _en una final que Ginóbili no pudo jugar por una lesión del tobillo.

Pero el momento cumbre llegaría en 2004, con una gesta inolvidable en los Juegos Olímpicos de Atenas.

Al compás de 29 puntos de la zurda del oriundo de Bahía Blanca, los argentinos tumbaron en semifinales 89-81 a Estados Unidos, un conjunto que contaba con astros consagrados como Duncan y Allen Iverson y otros que empezaba a asomar como LeBron James, Dwyane Wade y Carmelo Anthony.

Una vez en la final, Ginóbili y compañía vencieron a Italia para adjudicarse el oro. También alcanzaron el bronce en los Juegos de Beijing 2008 y luego un cuarto lugar en Londres 2012.

“Gracias por tanto Manu. Nunca pero nunca te vamos a olvidar”, publicó la Confederación Argentina de Básquetbol en su cuenta de Twitter.

“Uno de los grandes de todos los tiempos. Valiente, divertido, compasivo y ultra competitivo. ¡Gracias, Manu!”, escribió Steve Kerr, ex compañero de equipo suyo con los Spurs y actual entrenador de los campeones Warriors de Golden State.

“Felicitaciones. Fue un placer coincidir contigo en los últimos años. La temporada regular, las finales, el equipo nacional, no importaba siempre fue un placer!”, escribió LeBron James.

Y agregó haciendo alusión a una jugada característica de Manu: “El juego de baloncesto te tiene que agradecer por el movimiento “Euro Step”!!!! Dios te bendiga, ¡gracias por jugar bien y por la competencia!“.

