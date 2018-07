Tras horas de detención fue liberado Alfredo Coronil Hartmann

El abogado Alfredo Coronil Hartmann, fue liberado horas después que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), lo detuvieran.

La información acerca de su detención se dio a conocer mediante la red social Twitter de varios dirigentes opositores; en el cual se supo que el abogado de 73 años de edad, fue detenido en horas de la noche del pasado domingo, en la ciudad de Caracas.

Se encuentra en su casa

El abogado y político explicó via Twitter que tras la noche de detención, se encuentra bien y que se pronunciará via Periscope luego de su liberación. “Después de una larga noche, me encuentro ya en casa. En breve les hablaré por periscope. Siempre adelante”.

Cabe destacar que Hartmann, hijastro de Rómulo Betancourt; escribió en su red social el pasado viernes, un mensaje el cual indica que no se ha podido resolver la tragedia que atraviesa Venezuela en su necesidad, y finaliza diciendo “Admitido esto no tenemos sino que pedir una intervención extranjera ya”. Dos días después lo detuvieron.

Tras una breve detención en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Alfredo Coronil Hartmann, ya fue liberado y se encontraría en su hogar.

La información fue dada a conocer por el propio Coronil Hartmann a través de su cuenta en la red social Twitter. — Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) July 9, 2018

ACN/ Mariagabrielavalen@gmail.com

