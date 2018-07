Informan detención del abogado Alfredo Coronil Hartmann

Diferentes dirigentes de la oposición, informaron y denunciaron la detención del abogado Alfredo Coronil Hartmann, miembro del Consejo Consultivo del movimiento Soy Venezuela.

La información se dio a conocer mediante la red social Twitter; en el cual se supo que el abogado fue detenido en horas de la noche del pasado domingo, en la ciudad de Caracas; por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Hartmann, hijastro de Rómulo Betancourt; escribió en su Twitter el pasado viernes, un mensaje el cual indica que no se ha podido resolver la tragedia que atraviesa Venezuela en su necesidad, y finaliza diciendo “Admitido esto no tenemos sino que pedir una intervención extranjera ya”. Dos días después fue detenido.

Diferentes dirigentes opositores se pronunciaron, ante el hecho; tal es el caso de la coordinadora del movimiento Vente Venezuela, María Corina Machado; quien detalló que el político lo dutuvieron en la autopista del Este en Caracas; y posteriormente lo trasladaron a La Yaguara sin explicación alguna.

Por su parte, la diputada de la Asamblea Nacional (AN), Tamara Suju indicó que el detenido de 73 años, es Hipertenso y tiene otras patologías propias de su edad.

Antonio Ledezma, ex alcalde metropolitano de Caracas, calificó el hecho de arbitrario y aseguró que la acción muestra la intención del gobierno de causar terror en los ciudadanos.

1. Admitir que no pudimos resolver la tragedia venezolana es una necesidad. Todo fue arrasado al punto de no tener siquiera un mínimo de dirigencia que fuese capaz de sacarnos de esta dolorosa oscurana. Admitido esto no tenemos sino que pedir una intervención extranjera ya.

