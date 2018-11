Sexta Semana de la LVBP con nombre y apellido: Delmon Young

Las sexta semana de la pelota criolla tuvo nombre y apellido: Delmon Young, que por poco no es unánime para el jugador de Navegantes del Magallanes que acumuló el 94% de la votación de prensa especializada.

No quedaba de otra, porque un jugador que bate de 24-13, con ocho extrabases, repartidos en cuatro dobles, cuatro cuadrangulares, ocho anotadas, 11 fletadas y promedio de .542. pues no no debería tener muchos rivales para alzarse con la distinción del Jugador de la Semana.

El nacido en Montgomory, Alabama, de 33 años de edad, con ese producción alcanzo 29 bases para dejar un porcentaje de .560; slugging de 1.208 y OSP de 1.768.

Por tanto, es considerado para la principal arma de la seguidilla de siete triunfos al hilo de los filibusteros que prendió sus máquinas a 500 nudos para dejar los puestos postreros (11-14) y ubicarse segundo (18-14).

Sexta Semana para “Jonrón” Young

No puede tener otr0 apelativo Delmon “Jonrón” Young al termino de la sexta semana, porque saltó cuatro, dos contra Leones del Caracas para remolcar cuatro y así frenar a los melenudos que habían ganado los tres primeros de la serie y el domingo, bajó la dosis, al sonar otro cuadrangular e impulsar tres.

Destacó la nota de prensa LVBP que su escolta en los sufragios fue el lanzador de Cardenales de Lara, Williams Pérez quien registró marca de 1.0, al trabajar 5.0 actos en blanco.

Young llegó a nueve vuelacercas y 25 impulsadas para comandar ambos departamentos y un nada despreaciable average de .333.

Leones “papeó” nueve arepas de tiburón

En el único juego que abrió la séptima semana de la pelota criolla, Leones del Caracas le metieron nueve ceros a Tiburones de La Guaira al vencerlo 9-0 en el estadio Universitario.

El colombiano Harold Ramírez de 4-2, triple, anotada, tres impulsadas y su “Tocayo” Castro se fue para la calle, más doble en tres viajes, tres anotadas y producida, fueron los hombres grandes para lograr su triunfo 17 para quedarse solo en el tercer escaño.

Los de “Ozzie” se acomodaron más en el sótano, en lo que fue su quinta derrota en hilo.

Así marcha la Ronda Regular

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA Cardenales 33 21 12 .636 – P1 Magallanes 32 18 14 .563 2.5 G7 Leones 32 17 15 .531 3.5 G2 Bravos 33 17 16 .515 4 P2 Águilas 32 15 17 .469 5.5 P3 Tigres 30 14 16 .467 5.5 G4 Caribes 32 13 19 .406 7.5 G2 Tiburones 32 13 19 .406 7.5 P5

Juegos del martes

6:00 pm Bravos Caribes Pto, La Cruz Meridiano TV 7:00 pm Magallanes Cardenales Barquisimeto IVC

ACN/MAS

