Ortega señaló que trabajan para ir en las mejores condiciones

“Estamos trabajando en función de ir en las mejores condiciones para las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril”, adelantó Saúl Ortega, coordinador regional del Psuv en Carabobo en relación a la conformación del comando de campaña.

El también constituyente precisó que se está con la articulación política social a nivel de los comandos de base como son las UBCH, con una estructura en cada calle y en cada comunidad, lo cual garantiza la movilidad de la gente.

“Progresivamente se están montando los comandos de campaña por sector. Se constituyò el comando de los trabajadores, juventud, mujeres y asì hasta llegar a la situación ideal”, enfatizó.

Ante la postura asumida por un grupo de partidos opositores de no participar en estos comicios, planteó que no es la primera vez que ocurre.

“En 2005 no participaron en las elecciones parlamentarias, y en los recientes comicios de alcaldes, un sector decidió no participar”, señaló Ortega.

“Pareciera ser una actitud poco democrática en el sentido de que solo participan sí hay garantías de ganar y no de competir. Allà ellos si no participan. Muchos lo hacen, ya que están convencidos de que no tienen la fuerza y frente a ello tienen esa actitud poco demácrata”.

A su juicio, otros no lo hacen porque están comprometidos con el golpismo y reciben línea directa del imperialismo norteamericano.

Consultado sobre reuniones que se estarían realizando en Caracas, entre representantes del Gobierno y de la oposiciòn para lograr acuerdos en materia política electoral, afirmó que no tiene ninguna información al respecto.

“Sin embargo, el presidente Maduro ha sido claro en que mantiene la mano tendida al diálogo. Todos los esfuerzos que se hagan por la paz son bienvenidos. Y de verdad para nosotros sería importante que la oposición venezolana participe en el próximo proceso electoral”.

“No le hace bien a la democracia esas polìticas abstencionistas que hemos estado observando. Pero, bueno, es problema de ellos. Nosotros no podemos determinar las decisiones de la oposición”, enfatizó.

Marlene Piña Acosta/ACN

No deje de leer: Más de dos millones de bachilleres a no ingresar en universidades