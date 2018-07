Rectora de la UC denuncia hostigamiento y persecución política

La rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero, denunció acoso; hostigamiento y persecución política contra su persona y la institución que representa.

La autoridad de la casa de estudio superior, dijo que el sábado siete de julio; una comisión policial la trasladó a la sede del Sebin. En estas instalaciones fue sometida a un interrogatorio, por estar presuntamente señalada de formar parte de un supuesto plan subversivo; para derrocar al Presidente de la República, asesinar al Gobernador y a su familia.

“Esta situación va más allá, del uso de las redes sociales para proferir ofensas; calumnias e injurias contra mi persona. Sino que llegó al extremo, de haber sido visitada en mi casa por una comisión del Sebin y haber sido trasladada a su sede”.

Divo de Romero, aseveró que tiene 39 años haciendo vida universitaria, tiempo durante el cual se ha dedicado por entero a la docencia y a la política universitaria.

“He ocupado los cargos de Secretaria, luego de Vicerrectora Académica y ahora de Rectora; en ejercicio de los cuales no he escatimado esfuerzos por lograr el reconocimiento y respeto de la institución y de sus integrantes; consustanciada con la lucha por los derechos y libertades ciudadanas que caracteriza a los universitarios. Me he manifestado en contra de diferentes actuaciones y políticas del gobierno, que atentan con los principios que informan el estado de derecho y las garantías; democráticas establecidas en nuestra Constitución y leyes vigentes.