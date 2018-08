Pasó en EE.UU: Mecánico robó un avión sin saber pilotear y terminó así

La noche de este viernes un hombre robó en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma (Washington, EE.UU.) un avión Bombardier Q400 de Alaska Airlines operado por Horizon Air y lo estrelló sin pasajeros a bordo. Las autoridades no vinculan el suceso con el terrorismo y hablaron sobre el carácter suicida del actuar del hombre.

Se sabe que tenía 29 años y era un empleado de la aerolínea estadounidense Horizon Air.

Al principio se informó que era un mecánico; pero posteriormente detallaron que, era un empleado encargado de ayudar a dirigir los aviones; a las puertas de embarque y quitarles el hielo.

Desde el aeropuerto señalaron; que el hombre: “realizó un despegue no autorizado” y que el avión se estrelló en la isla Ketron en el estrecho de Puget (condado de Pierce, Washington); sin provocar daños materiales.

Antes de estrellarse, el avión realizó diversas maniobras. En la Red circulan varios videos de los testigos, en uno de los cuales se aprecia cómo realiza una caída en picado.

Perseguido por dos cazas F-15

Antes de estrellarse el avión fue perseguido por dos cazas F-15 que lo escoltaron para garantizar la seguridad de quienes se encontraban en tierra.

Lo que los testigos tomaron por una explosión; en medio de aquella persecución resultó ser un estampido sónico de los cazas.

La Policía local sostiene que el accidente fatal se debió a “las maniobras en el aire o la falta de habilidades de vuelo” y aseguró que los F-15 no estuvieron involucrados en la caída de la aeronave.

“Voy a aterrizarlo, de manera segura”

Desde la torre de control de tráfico aéreo no tardaron en darle direcciones alternativas e intentar ayudarlo, pero ‘Rich’ aseguró que no necesitaba tanta ayuda. “He jugado a algunos videojuegos antes”, afirmó. “Sé un poco lo que estoy haciendo”. Al mismo tiempo, pidió que le explicaran cómo presurizar la cabina para no sentirse “tan mareado”.

En otro momento de la conversación el mecánico comentó que sentía que había una falla en uno de los motores y parecía querer aterrizar. “Voy a aterrizarlo, de manera segura. Creo que intentaré hacer un tonel volado y si sale bien, voy morro abajo y paro por hoy”, agregó. No obstante, ‘Rich’ reconoció que “no sabría cómo aterrizarlo”. “Realmente no planeaba aterrizarlo”, afirmó.

ACN/RT

No deje de leer: Reforzarán seguridad en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”