El Gobierno no revela el misterio detrás de las detenciones militares

La aprehensión de militares es un misterio por revelar del Gobierno nacional. Las preguntas cuándo, dónde y porqué se mantienen sin responder, esa fue la opinión del primer ministro de la Defensa del expresidente Hugo Chávez, el general retirado Raúl Salazar.

En una entrevista de El Nacional el militar (r) se refirió a las detenciones de 19 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ocurridas principios de marzo. En ese procedimiento efectivos de la Dirección General de Contranteligencia Militar (Dgcim) detuvieron al primer comandante del Batallón Ayala, Iber Marín Chaparro, quien fue personal de confianza del expresidente Hugo Chávez, aseguraron fuentes militares.

Salazar aseguró que los oficiales, además de contar con una trayectoria impecable, fueron aprehendidos sin haber incurrido en ningún delito porque no se concretó la sublevación. “Hay un misterio con esas detenciones que recayeron sobre oficiales con una hoja brillante. Fueron detenidos sin cometer delito, se presume que lo iban a cometer pero no se materializó ninguna rebelión. Hay un vocero, que es el ministro de la Defensa, que no ha dicho nada sobre cuándo, dónde y porqué están presos estos oficiales”.

El general en condición de retiro insistió en la responsabilidad del general en jefe, Vladimir Padrino López, quien ocupa la cartera de Defensa, sobre su papel como orientador de Nicolás Maduro. “Sí algo está pasando, el primero que debe aconsejar al Presidente de la República es el ministro de la Defensa, puede hacerlo durante la reunión del gabinete o cuando rinde cuentas en privado. Aconsejar con seriedad, responsabilidad y respeto. El deber ser es conveniencia y conciencia. A la conciencia no la puedes engañar”.

El exfuncionario fue consultado sobre la aprehensión de Miguel Rodríguez Torres, al respecto consideró que el régimen lo detuvo para evitar que profundice las divisiones en los cuartales con la divulgación de algunos secretos, nada conveniente para Maduro que pretende obtener la reelección presidencial este 20 de mayo.

ACN

