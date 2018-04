Organización Miss Earth Venezuela busca reina en Carabobo

“Game of Thrones”: se filtra video de la gran batalla: Te traemos otra dosis de spoilers de la última de “Game of Thrones”, la serie más exitosa del canal HBO

Hace unos días “Game of Thrones” terminó de filmar la lucha más grande de su historia, una secuencia que demoró 55 días en realizarse, más incluso que la aclamada “Batalla de los Bastardos”. Hay varias preguntas en torno a ese momento, del cual se ha revelado un detalle en video.

El usuario de Twitter Davy Orr filtró esta semana un video que corresponde a la extensa filmación de la batalla, que se supone será en Winterfell. Lo que más destaca es una pantalla verde (que será reemplazada por efectos digitales), pero si tienes paciencia notarás dos detalles.

Gráfica: “Game of Thrones”. La Larga Noche de Westeros es oscura y está llena de spoilers, los cuales te traemos en este artículo.

Como señala Watches on the Wall, web especializada en “Game of Thrones”, el súbito brillo podría deberse a fuego de dragón. Tras ello aparecen tres jinetes con espadas llameantes, tal y como las que llevaron Beric Dondarrion (Richard Dormer) y Thoros de Myr (Paul Kaye).

Como Beric murió tras ser atacado por un oso polar wight en la séptima temporada, le presume que el caballero Beric está en dicha escena, lo cual implica que sobrevivió al ataque del Rey de la Noche y su ejército al castillo de Eastwatch by the Sea. De ser así, aún quedaría por resolver quiénes son las otras dos figuras.

Watchers especula que Beric Dondarrion podría haberle enseñado el truco de la espada llameante a otros personajes de “Game of Thrones”, como Jon Snow (Kit Harongton) o the Hound (Rory McCann), pero también está una opción adicional: podrían ser sacerdotes rojos como Beric.

En su temporada final, “Game of Thrones” desarrolla la batalla final entre el Rey de la Noche y la alianza de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) y Jon Snow. Mientras tanto, Cersei Lannister (Lena Headey) planea mantener el control en King’s Landing.

La temporada final de “Game of Thrones” llega en 2019, con una fecha de estreno no determinada.

