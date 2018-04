Nacho se tatuó el rostro de su tercer hijo

A través de su red social en Instagram el cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, conocido como Nacho, lució el nuevo tatuaje que se plasmó en el brazo, la carita de su tercer hijo Santiago.

El cantante venezolano no perdió la oportunidad de mostrar su nuevo diseño, así como también expresar su agradecimiento a la artista venezolana @saraidmontaner radicada en España, por la realización del tatuaje.

Gracias, @saraidmontaner , eres la viva muestra de que las mujeres lo hacen todo mejor”.

Igualmente el artista aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre este arte, la cual no es muy receptiva para todos.

“Cualquier opinión es aceptable pero a pesar de la perspectiva, algo que debemos tener muy claro es que no es la piel ni la raza ni el vestido ni la religión ni la ideología política ni la clase económica ni la sexualidad lo que determina el carácter, las actitudes o aptitudes de una persona… adoro los tatuajes con sentido y significado. Soy amante del arte en toda su expresión”.

Asi mismo comentó que esperó a que su tercer hijo tuviera cinco años para tatuarse el rostro y así seguir la tradición que empezó con su hijo mayor Diego. Aseguró que dentro de varios años es el turno de tatuarse el rostro de su pequeño hijo Matías.

“Santi es el tercero de mis hijos que me tatúo, solo me falta Matías y le toca esperar 5 años. No puedo estar más contento con el resultado“, aseguró.

