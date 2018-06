México derrotó a Alemania 1-0 en sorpresa mundialista.

Mexico da la primera gran sorpresa del Mundial al derrotar a Alemania 0 – 1. México hizo la hazaña al ganar con gran mérito y buen juego a una Alemania perdida en defensa, en el primer partido del Grupo F del Mundial que se jugó hoy en el estadio Luzhnikí de Moscú.

El “Tri” atacó sin miedo a la actual campeona del mundo, rompió una y otra vez al contragolpe su permeable defensa, y aguantó la presión de los alemanes cuando estos intentaron cambiar el rumbo del partido.

La selección teutona tuvo oportunidades de empatar, pero también México pudo ampliar su ventaja si no fuera por sus muchas imprecisiones en el último pase, reflejados finalmente en el ajustado marcador al que solo subió el tanto de Hirving Lozano en el minuto 35.

Alemania – México: Resultado y goles del fútbol

Mundial Rusia 2018 – F. Grupos – Jornada 1 17/06/2018 – Finalizado

18:51

17:47

17:35

16:44

16:24

16:09

16:02

15:54

19:19 Con la entrada de Rafa Márquez al campo, el que fuera jugador del FC Barcelona, ha accedido al selecto club de futbolistas que han disputado 5 mundiales.

Además, si consigue anotar en alguno de los partidos, sería el primer defensa en marcar en 4 copas del mundo distintas.

19:13 Lozano: “Hemos jugado contra un gran equipo. Osorio nos pidió que jugásemos sin nervios y sin preocupación. Esto es el resultado de tanto trabajo.

19:10 En la segunda mitad han cambiado las tornas y Alemania ha retomado el papel de protagonista. Joachim Löw metió más poder ofensivo en el terreno de juego con la entrada de Reus y Mario Gómez.

La idea estaba clara y Alemania quería colgar balones al área para que rematase Mario. La Mannschaft ha conseguido encerrar a México pero no ha tenido puntería de cara a gol.

19:05 Sin duda, la clave principal del partido ha sido la fuerte presión de los jugadores de Osorio que han provocado infinidad de contragolpes. El desacierto de los delanteros de México ha evitado que Alemania saliese goleada.

19:01 México ha empezado el partido dominando de forma contundente a Alemania la cual parecía no tener respuesta a la intensidad ofrecida por la Tricolor. Kroos no ha tocado mucho el balón y eso ha sido determinante para que no fluyese el juego del equipo de Löw.

18:55 ¡ México ha dado otra de las campanadas del mundial y ha derrotado a la vigente campeona del mundo gracias a un solitario gol de Lozano!

18:51 ¡FINAL DEL PARTIDO! Alemania 0, México 1.

18:50 Minuto 92: Mario Gómez pide penalti pero el árbitro le dice que no ha habido nada. Córner a favor de Alemania pero México rechaza sin problemas.

18:49 Minuto 91: ¡ Müller mete un balón interior pero Ochoa la vuelve a atrapar!

18:48 Minuto 90: Tarjeta amarilla para Herrera por perder tiempo. ¡3 minutos de tiempo añadido!

18:47 Minuto 88: Alemania vuelve a la carga. ¡ Doble remate de Alemania! Primero lo intentaba Mario Gómez de tacón y después Brandt desde fuera del área. ¡México está sufriendo!

18:45 Minuto 87: ¡ Gómez remata de cabeza pero el esférico se va por encima del larguero! Alemania busca el empate a la desesperada.

18:44 Minuto 85: ¡Se le acaba el tiempo a Alemania! Saque de banda para México. Cambio en la Mannschaft, entra Brandt por Werner.

18:42 Minuto 84: Tarjeta para Hummels que corta otro intento de contragolpe de México.

18:41 Minuto 83: ¡ Kroos vuelve a disparar desde fuera del área pero atrapa Ochoa!

18:40 Minuto 82: ¡Todos los alemanes prácticamente atacando! México intenta salir a la contra pero Müller la corta con falta. El delantero se lleva la cartulina amarilla.

18:39 Minuto 81: ¡Disparo de Layún que se va muy desviado!

18:38 Minuto 80: Layún vuelve a salir a la contra pero falla el pase en profundidad. ¡ México podría haber matado el partido en esta jugada!

18:37 Minuto 79: Alemania meta más leña al fuego. ¡Mario Gómez entra en lugar de Plattenhardt!

18:36 Minuto 78: ¡Disparo de Özil pero rechaza la defensa mexicana! Alemania busca de forma insistente a Kroos para que dirija el juego de su equipo.

18:35 Minuto 77: ¡Gran jugada de Layún a la contra que acaba con un disparo que se va por encima del larguero!

18:34 Minuto 76: México se encierra descaradamente atrás. Se le acaba el oxígeno a la Tricolor. ¡Disparo de Draxler que acaba en córner!

18:33 Minuto 75: México cambia su formación y pasa a jugar con un 5-4-1. ¡Disparo raso de Kroos desde la frontal que casi acaba en el fondo de la red!

18:32 Minuto 74: ¡Los jugadores de Alemania piden mano de Salcedo dentro del área!

18:31 Minuto 72: México aprovecha la pausa para coger un poco de aire. ¡Entra Márquez por Guardado! El ex jugador del FC Barcelona está haciendo historia al disputar su quinto mundial.

18:29 Minuto 71: ¡Doble disparo de Reus en la misma jugada pero el esférico vuelve a acabar fuera! Entran las asistencias médicas para atender a Gallardo.

18:28 Minuto 70: ¡ Salcedo le quita el balón a Draxler cuando el alemán estaba a punto de disparar a bocajarro sobre Ochoa!

18:27 Minuto 69: Contragolpe de México que acaba con Chicharito en el suelo dentro del área. ¡No ha habido penalti, el delantero se ha dejado caer!

18:26 Minuto 68: Alemania saca su carácter y provoca otro córner. Reus centra pero despeja Gallardo.

18:25 Minuto 67: ¡Segunda oportunidad seguida de Alemania! Werner remate fuera.

18:24 Minuto 66: ¡Remate de Draxler que buscaba la escuadra, pero el balón sale a córner!

18:23 Minuto 65: Werner no consigue sacar el centro y Ochoa volverá a servir de portería. Se produce el segundo relevo en México. Cambio de piezas y entra Jiménez por Lozano.

18:22 Minuto 64: ¡Remate de chilena de Kimmich que casi empata el partido!

18:21 Minuto 63: Siguen los gritos de Olé Olé en la grada de la afición mexicana. Alemania se ha hecho con la posesión del partido. Esto se le puede hacer muy largo al equipo de Osorio.

18:20 Minuto 62: ¡ Alemania encierra a México! Reus protesta una posible falta pero Gallardo consigue sacar el balón con mucho criterio.

18:19 Minuto 61: Kroos y Reus no se entienden y Ochoa servirá de portería.

18:18 Minuto 60: Cambio en Alemania. Se marcha Khedira y entra Reus. ¡ Löw va a por todas! Posiblemente Alemania pasará a jugar con un 4-1-4-1.

18:16 Minuto 59: Kimmich trata de ganar la línea de fondo pero el balón sale fuera.

18:16 Minuto 58: Cambio en las filas de México. Se retira Carlos Vela y entra Álvarez.

18:15 Minuto 57: Paradón de Ochoa al remate de Müller. La jugada queda invalidada por fuera de juego.

18:14 Minuto 56: ¡Contra de México que perdona el segundo!

18:13 Minuto 55: Falta de Lozano sobre Kimmich. El delantero protesta aireadamente ya que salía a la contra directo hacia la portería de Neuer.

18:12 Minuto 54: ¡Remate de Draxler pero Salcedo envía a córner!

18:11 Minuto 53: La hincada mexicana está cantando el “canta y no llores”. ¡Están viviendo una auténtica fiesta! Werner cae en la frontal pero el árbitro le dice que se levante. No ha habido nada.

18:10 Minuto 52: ¡ Kimmich dispara desde muy lejos pero el esférico se va a la grada! Alemania está recurriendo de forma reiterativa al tiro lejano.

18:09 Minuto 52: Kimmich centra el balón pero se estrella en Gallardo.

18:08 Minuto 51: Se le hace corto el campo a Lozano y el balón será para Alemania. Saque de puerta de Neuer.

18:07 Minuto 50: Alemania sigue sin reaccionar. Presiona tímidamente la salida del balón pero sin mucha eficacia. Falta de Boateng en el centro del campo.

18:06 Minuto 49: Kroos no está tocando prácticamente el balón y esto está siendo clave para el dominio de México.

18:05 Minuto 48: Kimmich cuelga el balón pero despeja Moreno. ¡Disparo de Plattenhardt al rechace pero atrapa Ochoa!

18:04 Minuto 47: Alemania intenta hacerse con la posesión del partido pero la Tricolor no le pone las cosas fáciles.

18:03 Minuto 46: No hay cambios en ninguno de los dos equipos. Primer ataque de Alemania pero Boateng pierde el balón y México ya sale rápido a la contra.

18:02 ¡Empieza la segunda parte del partido entre Alemania y México! Veremos si la Mannschaft es capaz de reaccionar.

17:57 A pesar de la pobre imagen que está ofreciendo Alemania, Kroos ha tenido la oportunidad de poner las tablas en el marcador, pero su disparo de falta ha acabado golpeando el larguero gracias a una magnífica estirada de Ochoa.

17:54 México está haciendo mucho daño a la selección alemana gracias a las contras. Su fuerte presión está provocando pérdidas en los jugadores de la Mannschaft y la Tricolor lo está aprovechando.

Así es como ha llegado el gol de Lozano, debido a una perdida en tres cuartos de campo.

17:50 Hemos vivido una primera parte muy intensa en la cual parece que los papeles se han cambiado. México ha salido con el objetivo de plantar cara a la actual campeona del mundo y les está poniendo en serio peligro.

17:47 ¡Final de la primera parte con sorpresa en el marcador! Alemania 0, México 1.

17:46 Minuto 45: ¡Disparo de Carlos Vela pero el balón sale desviado!

17:45 Minuto 45: Centro de Plattenhardt pero la jugada queda nada. Los jugadores alemanes reclaman penalti.

17:44 Minuto 44: México intenta matar la primera parte. La afición grita olé olé desde la grada.

17:43 Minuto 43: Alemania corta bien la contra de México.

17:42 Minuto 42: Triangulación de Alemania en el área mexicana pero pierden el balón. ¡Atención porque México sale muy rápido a la contra!

17:41 Minuto 40: Alemania toca y toca pero la defensa mexicana está muy bien tácticamente. Saque de meta para Ochoa.

17:40 Minuto 39: Tarjeta amarilla para Héctor Moreno por perder tiempo.

17:39 Minuto 38: Falta de Boateng para frenar el contragolpe de México. El árbitro no le saca amarilla. En la falta anterior Ochoa realizó un paradón a la falta de Kroos.

17:38 Minuto 37: ¡Kroos dispara al larguero!

17:37 Minuto 36: Gallardo comete una falta muy clara sobre Kimmich. Alemania tiene una buena oportunidad para poner las tablas en el marcador.

17:35 Minuto 34: ¡GOOOOOOOOL DE MÉXICO! ¡Gol de Lozano a la contra!

17:34 Minuto 33: ¡ México casi marca el primero! Carlos vela le ha puesto un magnífico balón a Layún que se quedaba solo ante Neuer. Por suerte para Alemania no han conseguido llegar a rematar.

17:33 Minuto 32: México juega entre líneas. Mueven el esférico de banda a banda buscando un centro. Finalmente Gallardo consigue meter la pelota al área pero desvía Alemania.

17:32 Minuto 31: Müller trata de centrar desde la banda derecha pero el balón sale mordido, golpea a un rival y atrapa Ochoa.

17:31 Minuto 30: Falta de Chicharito sobre Boateng en el centro del campo.

17:30 Minuto 29: Alemania intenta ponerle calma al juego para frenar el ritmo tan intenso que está ofreciendo México.

17:29 Minuto 28: ¡Tiro de Layún desde fuera del área y atrapa Neuer! Empieza a calentar Reus.

17:28 Minuto 27: ¡Carlos Vela sale a la contra e intenta un pase en profundidad para Chicharito pero se cruza bien el central alemán! México busca de forma constante la espalda de Kimmich.

17:27 Minuto 26: La contra de la tricolor acaba con un disparo que se va por encima del larguero.

17:26 Minuto 25: Falta favorable a Alemania. Kroos cuelga el balón pero la jugada les sale mal y México sale a la contra.

17:25 Minuto 24: Joachim Löw da varias instrucciones a sus jugadores.

17:24 Minuto 23: México no se lo piensa y cuelga el balón al área. Héctor Moreno agarra de la camiseta a Khedira que cae al suelo de forma peligrosa. El alemán se podría haber hecho mucho daño.

17:23 Minuto 22: México sale a la contra pero el disparo de Chicharito golpea en Boateng. Kimmich provoca la falta sobre Herrera.

17:22 Minuto 21: Saque de banda para Alemania en campo rival. ¡ Kroos se saca un disparo de la nada pero vuelve a atrapar Ochoa!

17:21 Minuto 20: Pase en largo de Héctor Moreno pero acaba directamente en las manos de Neuer.

17:20 Minuto 19: El árbitro advierte a Salcedo. El lateral había despejado la pelota con el juego parado. ¡Werner remata frente a Ochoa pero atrapa el arquero!

17:19 Minuto 18: Falta de saque de Boateng. La posesión será para México.

17:18 Minuto 17: Balón en profundidad muy peligroso para el Chicharito pero se equivoca en la resolución. El delantero mexicano se quedaba solo frente a Neuer.

17:17 Minuto 16: Disparo muy lejano de Kroos pero no le sale nada bien el tiro. Será saque de puerta para México. Alemania no está muy precisa.

17:16 Minuto 15: ¡A punto de marcar Salcedo en propia meta! No paran de sucederse las oportunidades en las dos porterías.

17:15 Minuto 14: ¡ Héctor Moreno remata la falta completamente solo! Atrapa Neuer. Alemania está sufriendo bastante.

17:14 Minuto 13: Falta muy peligrosa para México, Kroos tocó el balón con las manos.

17:13 Minuto 12: México toca y toca en campo contrario. Hummels vuelve a despejar de forma contundente. De momento Alemania está encerrada.

17:11 Minuto 11: Oportunidad para Alemania. Gallardo se cruza para evitar el disparo de Kimmich.

17:11 Minuto 10: ¡Disparo muy potente de Lozano que atrapa Neuer con firmeza! Estamos viviendo un partido con un ritmo frenético.

17:10 Minuto 9: ¡Despeja Hummels! México se aceraba otra vez con peligro. La tricolor ha salido sin complejos para ganar a la actual campeona.

17:09 Minuto 8: ¡Layún dispara fuera! Segundo aviso de México!

17:08 Minuto 7: Contraataque de México que acaba en falta de Hummels al borde de la frontal.

17:07 Minuto 6: ¡ Müller provoca un córner! Hummels dispara el balón rechazado pero atrapa Ochoa.

17:06 Minuto 5: Alemania se ha hecho con la posesión del balón. ¡Ya acechan con peligro la portería mexicana! Osorio da indicaciones a sus jugadores desde la banda.

17:04 Minuto 4: Alemania intenta ponerle calma al ritmo frenético de los primeros minutos.

17:03 Minuto 3: ¡ Kimmich le pone un balón en profundidad a Werner que dispara cruzado! Primer aviso de Alemania.

17:02 Minuto 2: Córner favorable a México que avisa por segunda vez . Neuer atrapa el esférico.

17:01 Minuto 1: ¡Lozano tiene la primera del partido! El cruce de Boateng ha sido vital.

17:00 Minuto 1: Presión muy alta de Alemania. Ochoa se tiene que quitar la pelota de encima.

17:00 ¡Empieza el partido entre Alemania y México!

16:59 Los jugadores se saludan y se produce el sorteo de campos. ¡México pondrá el balón el juego!

16:56 ¡Muy emocionante el momento del himno mexicano! Toda la hincada lo ha cantado con mucha pasión.

La pasión previa

16:54 ¡Ha llegado el momento de los actos protocolarios y la ceremonia de los himnos! En primer lugar sonará el himno de Alemania y posteriormente el de México.

16:52 Los jugadores ya esperan en el túnel de vestuarios para saltar al césped y dar comienzo al partido.

16:48 ¡En las gradas del estadio ya se vive una auténtica fiesta! Los aficionados están a punto de disfrutar del debut de sus selecciones.

16:44 MUNDIAL 2018 | Löw apuesta por Özil en el estreno ante México. En el cuadro azteca Osorio destaca la presencia de Miguel Layún en el once titular.

16:41 En los últimos años, hemos visto que la selección alemana ha apostado por un proyecto sólido basado en la continuidad y en una estructura potente, pero al mismo tiempo va añadiendo piezas que rejuvenecen el equipo y le dan más frescura. El éxito de este proceso se ha traducido en resultados inmediatos.

Joachim Löw lleva en el cargo desde el año 2006 cuando llegó para relevar a Klismann y ya ha conseguido ganar el mundial de Brasil y la Copa Confederaciones de Rusia.

16:39 México también llega al mundial después de una fase de clasificación bastante placentera. En el primer grupo obtuvo 16 puntos de 18 posibles y se enfrentó a Honduras, Canadá y El Salvador, y en la siguiente liguilla de grupos consiguió el primer puesto después de verse las caras con Costa Rica, Panamá, Honduras, EEUU y Trinidad y Tobago.

16:35 ¡Los jugadores de ambas selecciones ya calientan en el césped de Luzhniki!

16:33 La gran sorpresa de la convocatoria de Joachim Löw, ha sido la ausencia de Leroy Sané. El entrenador de la Mannschaft aseguro que “Leroy tiene un gran talento, absoluto, volverá con nosotros pronto, a partir de septiembre vamos a fortalecer nuestro trabajo con él, pero es posible que no haya dado todo en sus partidos con el equipo nacional.

16:29 Alemania aterriza en este mundial después de haber arrollado en la fase de clasificación. Consiguió un pleno de victorias y un balance de 43 goles a favor y solo cuatro en contra. En su grupo se vio las caras con Irlanda del Norte, República Checa, Noruega, Azerbaiyán y San Marino.

16:24 PERFIL | Mundial 2018: México, ante su objetivo de quitarse la losa de octavos. En su séptimo Mundial consecutivo, el ‘Tri’ espera llegar al quinto partido.

16:19 La última vez que se encontraron en un mundial fue en Francia 1998 en los octavos de final. Nuevamente los germanos vencieron a los aztecas por 2-1.

Además, el año pasado Alemania los volvió a derrotar en las semifinales de la Copa Confederaciones gracias a un 4-1 que permitió a los alemanes acceder a la final y levantar el título.

16:15 ¡Menos de 1 hora para que empiece el partido entre Alemania y México!

16:13 Así como este mundial nos está ofreciendo partidos que nunca se habían producido en la historia del fútbol, existen varios precedentes entre Alemania y México con un balance negativo para la “Tricolor”.El primer encuentro oficial en una copa del mundo entre las dos selecciones se produjo en el mundial de Argentina 1978 y los alemanes vencieron con un contundente 6-0. 8 años más tarde y en terreno mexicano, los anfitriones salieron derrotados en la tanda de penaltis de cuartos de final.

16:09 ¡También conocemos el 11 titular de México! La tricolor debutará con: Ochoa, Ayala, Salcedo, Héctor Moreno, Herrera, Layún, Guardado, Gallardo, Carlos Vela, Lozano y Javier Hernández.

16:02 ¡Ya conocemos el 11 titular de Alemania! La Mannschaft jugará con: Neuer, Plattenhardt, Hummels, Boateng, Kimmich, Khedira, Draxler, Kroos, Özil, Müller y Werner.

15:58 Sin duda, una de las imágenes más icónicas que quedará impregnada en la memoria de todos los aficionados al fútbol, es el partido de semifinales del pasado mundial que enfrentó a Brasil y Alemania. Los jugadores de Löw ganaron con un histórico 1-7 y dejaron a los brasileños sin su ansiada final.

15:54 EL PERFIL DE LA CAMPEONA | Mundial 2018: Alemania quiere convertirse en leyenda en Rusia. La actual campeona quiere reeditar el título, algo que no se repite desde hace 56 años.

15:50 ¡Los jugadores de Alemania y México ya están en el estadio!

15:48 Alemania buscará hacer historia en esta copa del mundo. La “Mannschaft” quiere revalidar el título conseguido en Brasil 2014 sumando así su quinto mundial e igualar a la “Canarinha”.

Además, si los alemanes salen victoriosos serían el primer combinado nacional que gana de forma consecutiva el máximo trofeo de la FIFA desde la edición de Chile 1962, cuando Brasil ganó ese mundial y el de Suecia cuatro años antes.

15:44 El partido de esta tarde tendrá lugar a las 17.00h (hora española) en el estadio Luzhniki de Moscú con una capacidad para más de 80.000 espectadores. El encuentro estará dirigido por el árbitro iraní Alireza Faghani.

15:39 La jornada que vivimos ayer nos dejó varios momentos para la historia y nos recuerda que en un mundial cualquier cosa puede pasar. La selección de Islandia consiguió un valioso empate frente a la todopoderosa Argentina, hecho que permite al combinado de Hallgrímsson seguir soñando. También destacó la victoria de Francia gracias a la tecnología.

Los jugadores de Didier Deschamps ganaron con un penalti señalado por el VAR y un gol de Pogba que subió al marcador gracias al ojo de halcón.

15:34 El grupo F está formado por las selecciones de Alemania, México, Suecia y Corea del Sur. A priori, los dos combinados que se enfrentan esta tarde, parten como claros favoritos para acceder a la siguiente fase aunque tendrán que darlo todo y no relajarse.

15:30 ¡Muy buenas tardes y bienvenidos al seguimiento, en directo, del primer partido del grupo F del Mundial de Rusia de 2018 que enfrentará a la selección de Alemania y México! El conjunto dirigido por Joachim Löw es uno de los favoritos para alzar la copa del mundo y revalidar así el título.

Enfrente, la selección de México intentará proponer un encuentro muy duro e intenso que dificulte el juego de los alemanes, y así, dar la campanada y situarse líderes del grupo a expensas de conocer el resultado de sus otros rivales.

ACN/EFE

