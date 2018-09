Francisco Buttó y José “El Hacha” Castillo entrenan con sus equipos

Francisco Buttó y José “El Hacha” Castillo no necesitan mucha presentación, por los aportes y exitosas carreras en a pelota rentada de nuestro país, pero si son noticias por el primero vestirá el uniforme de Tiburones de La Guaira y el segundo con Cardenales de Lara.

Ya ambos se uniformaron para este periplo 2018-2019 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional que escuchará su voz de “play ball” el 12 de octubre.

Francisco Buttó por una oportunidad

Uno de los cerradores históricos de la época dorada de Tigres de Aragua, Francisco Buttó llegó al estadio Universitario en calidad de invitado por Tiburones de La Guaira, luego de ser separado de los planes de Águilas del Zulia.

Con 38 años de dad, el relevista buscará ganarse un puesto el bullpen del equipo de Oswaldo Guillén.

Cree que puede aportar a la causa salada

“Creo que voy a aportar bastante. Siempre me caracterizo por trabajar en cualquier situación de juego” le dijo a prensa de la LVBP.

Agregó que también tiene como objetivo ayudar a los más jóvenes y tiene con qué, luego de pasar 18 campañas entre Tigres de Aragua (200′-2013), Caribes de Anzoátegui (2014 y 2015) y 2017-2018).

Quiero transmitirles algo de la experiencia que tengo”

Con los rapaces en 15 presentaciones dejó 6.56 de efectividad en 15.1 actos, pero suma 88 rescates, segunda marca histórica de la liga y 4.10 de efectividad.

Destacó la nota que también está en calidad de invitados José Duarte. David Estrada y Einar Machí, así como el; infielder Rehiner Córdova, estos tres últimos se reportaron el martes, al igual que Kevin Canelón (LZ), Jorma Rodríguez (INF), Juan Yépez (INF) y Jesús Severino (OF), así como el conocido receptor Arvicent Pérez. También se reportó el coach Lui Rodríguez.

“El Hacha” con Lara

Cardenales de Lara recibió a José Castillo, “El Hacha” quien llegó de cambio desde Tigres de Aragua y entrenó el martes en el estadio Daniel “Chino Canónico” de Barquisimeto.

“Estoy muy contento y de verdad agradecido por el trato que me han dado hasta ahora”, dijo Castillo a prensa de los “pájaros rojos”.

“Mi meta no es otra que quedar campeón. Cardenales me trajo porque piensan que lo puedo ayudar y estoy dispuesto; a cumplir cualquier rol que me asignen” puntualizó el pelotero, que junto a los lanzadores Boris Sánchez, de los Mets; y Ángel Sosa fueron las adiciones del día.

En cuando al segundo día de entrenamientos de Lara, supervisa por su mánager José Moreno, junto a sus coachs.

Se realizó una práctica de bateo encabezada por Carlos Rivero, Jesús Montero, José Castillo y Yojhan Quevedo.

ACN/MAS/NP

No deje de leer: Juan Carlos Gutiérrez recibió el aliento de todos y no piensa en el retiro