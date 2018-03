Elías Jaua: si el pueblo no comiera, los anaqueles estarían llenos

“Si el pueblo venezolano no comiera, seguramente los anaqueles estarían llenos”, esa fue la afirmación del ministro de Educación, Elías Jaua que ocasionó la molestia de los usuarios de la red social Twitter. Las duras críticas así como apoyo que recibió el funcionario lo posicionaron entre uno de los 10 temas más comentados en el país.

En un material audiovisual del que se desconoce su fecha, el ministro ofrece declaraciones sobre la crisis económica que atraviesa la nación. Una de las frases que más enfadó a los ciberlectores es en la que hace referencia a que los anaqueles estarían surtidos si la población no se alimentara.

Simpatizantes del Gobierno acusan a los críticos del régimen de Nicolás Maduro de descontextualizar el comentario de uno de los defensores más asiduos del oficialismo.

Pero la opinión de Elías Jaua no terminó allí, en el video el funcionario aseguró que el desabastecimiento de los productos de la cesta básica no la padecen todos los venezolanos porque solo corresponde a casos específicos, y en consecuencia consideró que el derecho a alimentación está garantizado. “El tema de la escasez es puntual, eso no ha afectado la garantía del derecho a la alimentación que tienen los venezolanos”, destacó Jaua.

El representante de la cartera de Educación dijo que actualmente los ciudadanos pueden comprar comida a través de los programas sociales que emprende el Gobienro nacional. “Los venezolanos tienen la capacidad de comprar pollo, carne y leche” gracias a la “revolución bolivariana”.

Crisis económica

Venezuela atraviesa una severa crisis económica, política y social que ha disminuido considerablemente la capacidad adquisitiva del ciudadano. Como medida para enfrentar la situación el presidente Nicolás Maduro anunció una nueva reconversión monetaria con la que se eliminarán tres ceros a la moneda nacional. Sin embargo esta estrategia no fue bien recibida por algunos economistas al considerar que en nada contribuye a salir de la hiperinflación que padecen los venezolanos.

ACN

