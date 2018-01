Desde Carabobo ex alcalde caraqueño se lanza por las presidenciales

Este lunes el ex alcalde del municipio Libertador de Caracas entre los años 1989 hasta 1993, Claudio Fermín, hizo pública su aspiración a la silla presidencial del país.

El anuncio lo realizó Fermín hoy desde la capital carabobeña donde realizó un encuentro en la sede del Colegio de Ingenieros del estado con dirigente políticos de los distintos municipios de la entidad.

Yo he tomado una decisión, que no es la decisión del Ermitaño que me la voy a guardar en un salón oscuro. Es una decisión para ponerla a consideración del país. He decidido presentar mi nombre a la candidatura presidencial.