Los agarró la policía cuando se disponían a cometer un robo

Un saldo de once muertes habría sido el resultado dejado por un motín registrado este jueves en la Comunidad Penitenciaria de Fénix de Barquisimeto, estado Lara.

De acuerdo con los reportes del suceso; la cifra corresponde a dos custodios del centro de reclusión y nueve reos; mientras que otros 28 reclusos están heridos a causa del conflicto; que inició alrededor de las tres de la tarde.

Los custodios fallecidos fueron identificados como; Anderson Rivero; quien recibió una puñalada en el tórax posterio;r y Yender Ramón León Ruiz; a quien le dispararon en la parte izquierda del pecho; y además fue acuchillado en el hombro derecho. Al primer funcionario del Ministerio lo trasladaron al Hospital Antonio María Pineda; casi a las 5 de la tarde y casi una hora después falleció; mientras que el segundo murió en Fénix. La identificación de los presidiarios no había sido determinada; pese a que fuera de la morgue había decenas de familiares y nadie conocía los cadáveres.

Los Hechos

Desde las nueve de la mañana se realizaba en Fénix una jornada del Plan Cayapa; con la participación del equipo multidisciplinario del Ministerio Público y el Circuito Judicial Penal de Lara; la actividad ya había sido postergada una semana atrás; por irregularidades de las autoridades.

Al parecer, cuando finalizaba la jornada solo se habían otorgado beneficios a no menos de 10 reos lo que generó molestias en el resto de la población penal, quienes de forma violenta habrían abordado a los custodios cuando estos intentaron controlar la situación.

En medio de la situación los privados lograron quitarle el arma de reglamento a uno de los funcionarios e inició un tiroteo que duró cerca 20 minutos, según el relato de testigos.

Tras el alzamiento; los reos intentaron tomar por rehenes a varios custodios; incluyendo a la directora del penal que se encontraba con en el equipo disciplinario del Plan Cayapa; no obtante; el objetivo no fue logrado; pues las autoridades lograron salir de la zona de conflicto que, al parecer; fue cerca del área de visita y casetas telefónicas.

#18May La situación en Fénix Lara es de incertidumbre, familiares quieren saber quienes son los 17 reos heridos y las identidades de los fallecidos tan solo uno ha sido identificado #Barquisimeto #Sucesos pic.twitter.com/GtAbKGfDCj — Karina Peraza (@KaryPerazaR) May 18, 2018

Motín en cárcel Fénix dejó 11 muertos, 9 reos y 2 custodios Los cuerpos fueron llevados al Hospital Pineda, Se desconoce estado del diputado Gilber Caro, rehén de la narcotiranía — ResistenciaVenezuela (@ResistenciaV58) May 18, 2018

#AHORA #Lara | En el Hospital Central de #Barquisimeto solo quedan recluidos un custodio y un preso herido. El subdirector del Centro Penitenciario Fénix también está hospitalizado en una clínica #18May – vía @lizgascon pic.twitter.com/0HshUwMg9a — El Pitazo (@ElPitazoTV) May 18, 2018

#AHORA #Lara | Familiares de los reclusos de Fénix siguen en las afueras del penal a las10:55am. Exigen a las autoridades ofrecer un balance de los heridos y fallecidos.Los familiares de los custodios son los únicos autorizados para entrar y conocer de ellos #18May-vía @lizgascon — El Pitazo (@ElPitazoTV) May 18, 2018

Sobre Gilber Caro

Como es sabido, el Diputado Gilber Caro fue enviado el 03 de marzo a la Comunidad Penitenciaria de Fénix, bajo un procedimiento irregular, según califica su defensa.

Desde su traslado los abogados, familiares y amigos de Caro no han sabido de él y su estado de salud. Lo último que se supo es que había contraído amibiasis. Tras el motín registrado este jueves, la angustia crece. Aún siguen sin saber de él.

El parlamentario de Voluntad Popular está procesado por traición a la patria entre otros cargos.

“Tememos por su vida, hacemos responsable a @santafeluz (Luz Mariela Santafe Juez militar 6º de Control de Carabobo) y a @irisvarela (Iris Varela ministra de Asuntos Peniteniarios) de lo que le pueda suceder a Gilber, ¡exigimos verle! #LiberenAGilber” escribieron ayer desde el twitter del Caro.

Para este viernes la defensa del parlamentario confirmó que no estaba en la morgue del Hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto, sin embargo no sabían nada de él, si se encuentra herido o no.

Motín en la carcel Fenix de Lara, son más de 72 días sin saber de mi hermano Gilber, tememos por su vida, hacemos responsable a @santafeluz y a @irisvarela de lo que le pueda suceder a Gilber, ¡exigimos verle! #LiberenAGilber https://t.co/WChT3XhyDU — Gilber Caro (@gilbercaro) May 17, 2018

El Dip. @gilbercaro está recluido en el Fénix Lara, hemos pedido q lo trasladen a CENAPROMIL porque en esa cárcel corre peligro y ahora hay un motín en el hay reclusos muertos y heridos. Exigimos saber sobre su estado físico. No sabemos de él hace 75 días. — Theresly Malave W (@theresly) May 18, 2018