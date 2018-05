Trotamundos BBC arrancó la segunda semana de prácticas

Trotamundos BBC dio inicio a su segunda semana de entrenamientos en el Forum de Valencia, a tan solo cuatro días; de arrancar la campaña 2018 de la Liga Profesional de Baloncesto (LPB). Los dirigidos por Jorge Arrieta realizarán trabajos de; mayor intensidad durante las próximas sesiones, con el objetivo de cerrar con éxito la pretemporada del equipo.

A diferencia del año pasado, Trotamundos BBC se ha enfocado en una preparación basada en la rapidez del grupo así; confirmó el preparador físico Juan Diego Aular. Además destacó que el equipo se encuentra físicamente bien y enfocado en seguir; sus últimas prácticas previas a un nuevo capítulo de la LPB.

“Está bastante bien, varios activos porque estaban jugando en sus equipos fuera del país. Me reuní con Jorge Arrieta para; hacer énfasis en la velocidad, el grupo está rápido y queremos cambiar el sistema del año anterior, en especial con; los centros en cuanto a su físico”, agregó el preparador de Trotamundos BBC.

Vargas aportará su roce internacional

Su experiencia internacional ha sido una de las claves para Javinger Vargas, quien ha trabajado aún más en sus condiciones; físicas.

El alero mirandino ve con buenos ojos lo que será una nueva vivencia en el baloncesto venezolano, tras haber militado; para Español de Talca en Chile.

“He trabajado bastante y sacrificado por un nuevo físico, en el que sigo sumando. La experiencia internacional me ha ayudado; bastante gracias a varios entrenadores. La experiencia de Liga de Las Américas fue importante para mí, porque que me tocó; jugar con destacados equipos y marcar jugadores de gran talla. Con un poco de peso podía dar más y me; he dedicado a eso, donde puedo dar un salto más”, fueron las palabras del nativo de Guarenas.

Actualmente Vargas recuerda gratos momentos de la temporada 2014, en especial por el regreso del capitalino Jhornan Zamora con quien; llegó al equipo en el 2008 y considera que será un líder para el grupo por su amplia trayectoria.

“Jhornan es un hermano y crecimos juntos en el equipo. Es un tremendo jugador, por su visión, buen lanzamiento, trabajo; en conjunto y mucha experiencia porque viene de la LEB Oro. Sabe que es ganar, ya que no está; David es una gran referencia para nosotros”.

En relación a esta temporada de la LPB, expresó que Trotamundos BBC cuenta con una base de jugadores que se; ha formado unida dentro de la organización y eso ha sido un factor primordial que los diferencia de los otros equipos.

“Contento de reencontrarme con ellos. Todos nos conocemos, somos como hermanos porque llevamos jugando mucho tiempo y compartido con Jorge; lo conocemos y sabemos lo que quiere. Unas prácticas alegres y dinámicas que nos hemos compenetrado muy bien desde el ;inicio”, finalizó Vargas en el tabloncillo carabobeño.

ACN/Prensa Trotamundos

