Es difícil cambiar el gobierno, pero es momento de hacerlo: Por Jesús Alfonzo Sánchez.- Es difícil cambiar el gobierno actual con la crisis humanitaria que vive Venezuela o de la mesa de comer en cada familia donde no hay nada para satisfacer o atender las necesidades de la dieta del menesteroso o de la exigua clase media que igualaron hacia abajo ya que la nomenclatura dictatorial se igualo hacia arriba con los amos del valle, narco soles y la mafia de enanos del poder judicial del régimen de Nicolás Maduro con mandones de cuadros colectivos y compinches extranjeros de la órbita comunista del Caribe y de Asia. Es difícil cambiar el gobierno porque la Oposición- cuasi MUD esta descuartizada sin mando por desacuerdos internos y ambición por la falta de liderazgo en las cúpulas podridas de los viejo partidos y nuevos que se envenenaron entre sí por la codicia del Poder político-económico sin saber con que se come ese platillo de mil sabores para enfrentar el horror de tumultuosos asesinos narco-guerrilleros que asumieron el poder con armas de la república y con votos disfrazados de demócratas en 1998. Pero es el momento aunque Ud. No lo crea para construir la Unidad transitoria entre culpables e inocentes. Lo contrario es arar en el Mar.

“…Para crear prosperidad en las economías modernas no es necesario que los gobiernos impriman dinero inorgánico para crear ilusión de prosperidad que termina en inflación. No es necesario que el presidente de esos países cada mes aumente los salarios por decreto. No es necesario el control de cambio que impide la innovación. No hay presidente de esos países que anuncie bonos de carnavales ni de Semana Santa. Todos los ciudadanos saben que deben trabajar e innovar. No se anuncian llegadas de barcos de trigos por parte de un genio militar. No hay la burocracia contra los empresarios. Las Fuerzas Armadas y policiales de esos países se dedican a proteger a los ciudadanos para que estudien y trabajen y no a proteger privilegios de funcionarios públicos. Para prosperar en esas sociedades modernas no se habla de socialismo ni de capitalismo. Son cosas del pasado, como cuando los antropólogos hablan de los dinosaurios. No es necesario que los gobiernos y sus funcionarios usen el gasto fiscal para beneficio personal. Todos, políticos y ciudadanos viven de la innovación. No hay lucha de clases, las cajas de ahorros de los trabajadores son las que financian gran parte de las innovaciones en bolsas de valores. El pacto social ocurre porque todos los ciudadanos saben que para prosperar se debe estimular el estudio, la creatividad, el trabajo en equipo, la baja inflación, la participación de las cajas de ahorro en el financiamiento de los emprendimientos…” Párrafo del articulista, ALEJANDRO J. SUCRE. EU (04-03-18)

“… Hay quienes, sin admitir que la paciencia desbordó el vaso de la tolerancia, conjeturaron que, complaciendo peticiones, el CNE, accedería a mover las votaciones para mayo. Y, ¡bingo!, era lo que esperaban las brujas para imponerlos como oposición oficial. La gatopardiana decisión del árbitro, consensuada con Maduro, Cabello y el plenipotenciario y espurio nido de ratas comunitario, cambió la fecha de estreno, no el escenario ni el libreto. La contienda está definida –¿y legitimada?– con la participación del suboficial (maestro técnico de tercera) Henri Falcón, reverso de una moneda chavista que, lanzada al aire, caerá mostrando en su anverso la cara de Nicolás. Y si por mala o buena leche, cae de canto y el pastor Javier Bertucci sale triunfante, se rebautizará la nación y seremos República Maranatha de Venezuela. ¡El Señor viene!… ¡aprieten el rabo!”… Opinión de Raúl Fuentes, EN (04-03-18). rfuentesx@gmail.com

Con esta reflexión de diferente citas coincidimos que es el momento de hacerlo en UNIDAD perfecta, pero necesario perdonar los errores cometidos y el colaboracionismos de muchos políticos de pacotilla y traidores que nos vendieron como Judas vendió a Jesús Cristo, y el Maestro perdono a Judas con sus treinta monedas pero colgado de un árbol porque no aguanto el dolor de vender a un inocente que era nada menos que el Hijo de Dios. En consecuencia es el momento justo y necesario de enfrentar el Terror de la Dictadura vigente con coraje y con decisión de valor de ciudadanos libres y sin miedo de perder la VIDA y los pocos bienes existente porque todo está consumado, solo nos queda es el honor y la dignidad de ser venezolanos que amamos a nuestra familia, nuestra nación que se está hundiendo en manos de traidores y expoliadores golpistas sin alma ni corazón por nuestra nacionalidad. Las cartas están echadas y el juego político-militar-narcotraficantes está por terminar definitivamente. Recuperamos la Democracia plural o nos terminamos de hundir en el estierco Rojo-rojito de la Dictadura del TRIO de melandros insaciables e incompetentes que conforma: Maduro, Cabello y Padrino que impedirán hasta la muerte que volvamos a ver a nuestros hijos y parientes, y todos que lograron huir del terror con o sin razón a otros países donde hay trabajo y se respira Libertad y convivencia civilizada. Así de cosas.

Venezuela es un país al revés. Ahora que no hay garantía de nada para ir a votar el CNE convoca a elecciones casi generales. Eso de ir masivamente a votar debió quedar sepultado el pasado 30 de julio cuando se consumó el mega fraude electoral más escandaloso de la historia contemporánea de Venezuela: ANC cubana. Fraude denunciado por más de un millón de votos en registros ante los ojos del mundo sin tener en cuenta para los próximos comicios con las triquiñuelas del doble voto, el voto asistido y los muertos que votaran por estar implícitos en el chic del carnet de la patria…

Hablar de elecciones sin condiciones ni garantía electoral bajo el régimen absoluto de un árbitro vendido es un masoquismo político o como apelar ante el TSJ con magistrados inconstitucionales. El gobierno dictatorial de Maduro y sus militares no sale con voto ni con balas. Las dictaduras militares caen cuando deciden beber a conciencia su propia dosis de veneno: El auto golpe se da con la finalidad de obtener el perdón jurídico-político de crímenes de lesa humanidad a través de la instalación de un nuevo Gobierno de Transición con la inclusión de sus verdugos disfrazados con diferentes ropajes democráticos para lavar imágenes de corruptos ante el pueblo soberano. Así de las cosas.

