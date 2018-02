Comunidad internacional no reconocerá presidenciales sin acuerdo

La oposición y el Gobierno no lograron llegar a un acuerdo. Esta resultado tras más de un mes de negociaciones no conduce a un escenario favorable para las elecciones presidenciales. Luis Vicente León, presidente de Datanálisis aseguró que luego de conocerse esta infructuosa negociación, el grueso de la comunidad internacional no le otorgará validez al proceso electoral.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el experto en economía, explicó que en consecuencia la celebración de los comicios anunciados para el 22 de abril no garantizan legitimidad al presidente Nicolás Maduro ante la ausencia de un entendimiento entre el oficialismo y los adversarios políticos del régimen quienes exigían el cumplimiento de elecciones presidenciales libres y justas.

“Sin la firma de un acuerdo marco entre las partes involucradas, oposición y gobierno, no hay forma que la comunidad internacional mayoritaria reconozca el proceso electoral venezolano, por lo que la elección de abril no legitimará de origen al presidente”, sentenció León.

En otro mensaje aclaró que las sanciones aplicadas por otros países en contra del Gobierno, profundizará la crisis económica que viven los venezolanos, es decir, que el “ciudadano de a pie” no está exento de estas medidas impuestas desde el extranjero. “Pero se confunden quienes creen que el aislamiento y las sanciones afectarán sólo al gobierno. El impacto esperado es demoledor sobre la economía del país en su conjunto y lo viviremos todos los que estamos dentro, sin ninguna garantía de cambio político”.

El presidente de la encuestadora mencionada, dijo que Venezuela no solo lleva sobre sus hombros una de las economías más deterioradas del mundo, sino que también vive uno de los episodios políticos más críticos. “Venezuela vive uno de sus peores episodios políticos. La crisis economía es de las más graves en el mundo hoy. Pero lo mas frustrante es que no hay respuesta racional del Gobierno para enfrentarla, no hay oposición unida para presionar el cambio y no hay liderazgo creíble ni motivador”.

Ana Ramos/ACN

