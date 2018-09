Si aspira en grande debe ganarle a los grandes y Puerto Cabello visita a Monagas

La azulgrana oriental que dirige José Manuel Rey es líder con 24 puntos. No pierde desde el 22 de agosto (sexta), cuando cayó precisamente en casa contra La Guaira (3-2).

La divisa no podrá contar con su lateral derecho Gleider Caro por acumulación de amarillas, pero el resto estará atento para ir por una victoria que los mantenga cerca.

Continue Reading

Publicidad