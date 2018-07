Serpiente pitón devoró a una mujer en plantación de maíz

Una serpiente pitón se devoró a una mujer en una plantación de maíz. Encuentran el cadáver de una mujer indonesia, de 54 años, en el interior de una pitón de ocho metros. La identificaron como Wa Tiba.

Varios vecinos encontraron en su plantación de maíz a la pitón con el cuerpo hinchado y, tras matarla, encontraron el cadáver de la mujer en su interior.

Hallan a la mujer en el interior de la serpiente

La indonesia de 54 años, quien tenía varios días desaparecida, la hallaron en el interior de una serpiente pitón de ocho metros por los vecinos de una aldea de la isla de Célebes, en la zona central de Indonesia, informaron los medios locales.

La Policía indicó que Wa Tiba desapareció el pasado jueves tras ir a su plantación de maíz en la municipalidad de Muna, Tailandia.

Al no tener no tener noticias de ella, los familiares comenzaron a preocuparse. Los parientes empezaron a buscarla cuando el viernes de madrugada no había llegado aún a casa, según el diario The Jakarta Post.

Una hermana suya solo encontró en la plantación sus huellas, una linterna, sus sandalias y el machete en el suelo, pero a Wa Tiba no la vio por ninguna parte.

En la mañana del viernes, los vecinos encontraron a la pitón con el cuerpo hinchado y, tras matarla, encontraron el cadáver de Wa Tiba en su interior.

Las autoridades locales sostuvieron que, aunque las pitones suelen alimentarse de animales pequeños; se han producido ataques a personas en países del Sudeste Asiático como Indonesia, Filipinas, Malasia o Tailandi

ACN/ondacero.es/redes

