En Santa Teresa de Caracas protestan por pésimo servicio de agua

Cansados de padecer la escasez de agua potable desde hace cuatro meses, vecinos del sector Santa Teresa, en Caracas, se concentraron en la urbanización para protestar por el deficiente servicio.

Al unísono los manifestantes gritaban “¡No somos camellos! Caracas quiere agua! ¡Agua! ¡Agua! “. Así lo difundió Vivo Play desde su cuenta en Twitter.

Los ciudadanos aseguraron que el agua por tubería les llega entre 30 minutos a una hora. Tiempo que calificaron de insuficiente para poder abastecerse.

No es la primera que vez en Santa Teresa se quejan por el precario servicio. Recientemente lograron reunirse con representantes de Hidrocapital como consecuencia de una manifestación que realizaron.

En el encuentro los representantes de la empresa se comprometieron en buscar soluciones a le brevedad posible, pero las semanas pasaron y el problema continuo, por lo que los afectados volvieron a salir para llamar la atención de las autoridades.

Uno de los testimonios es el de Ramsés Salazar, habitante de Santa Teresa. Aseguró que el agua solo llega las madrugadas de cada lunes, dura máximo una hora; dijo que no gozan de calidad de vida.

El entrevistado añadió que la cantidad del líquido no es el único problema, pues su calidad no es óptima. “Llega un chorrito cinco de la mañana a cinco y media o hasta una hora (…) llega turbia. Esto no es vida”, manifestó.

Los quehaceres de la casa y el aseo personal cada son más difíciles por cumplir, algunos como en el caso de Salazar, opta por trasladarse a la casa de su hermana para poder lavar su ropa.

Recientemente los vicepresidentes de las diferentes áreas sostuvieron un encuentro liderado por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, para mejorar los servicios públicos del país; en cumplimiento de una orden del Ejecutivo nacional.

Ese proyecto para garantizar un mejor servicio carece de credibilidad, al menos así lo piensa Salzar, quien dudó que el plan tenga un alcance positivo tomando en cuenta las promesas incumplidas por parte del presidente Nicolás Maduro.

