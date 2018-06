En la Escuela Trapichito I no habrá clases hasta que haya seguridad (fotos)

La Escuela Básica Trapichito I, en la parroquia Miguel Peña de Valencia no hubo clases este lunes y tampoco en los próximos días hasta que las autoridades atiendan el problema de inseguridad que mantiene desmantelado al instituto.

Deibys Daza, miembro del consejo comunal, informó que los delincuentes irrumpieron una vez más en el colegio. Ante esta situación, aseguró que padres y representantes decidieron no enviar a sus niños a clases; hasta tanto no haya seguridad para ellos. Aclaró que la decisión de paralizar las actividades fue de los representantes.

El personal docente, administrativo y obrero; además de las madres procesadoras se encuentran cumpliendo su horario en la sede; están a la espera de una comisión contra robos de la policía científica. Daza advirtió que de no acercase algún representante policial, Secretaría de la Gobernación o el gobernador Rafael Lacava, realizarán acciones de protesta para este martes.

La madrugada de este lunes los sujetos sustrajeron todos el sistema de cables de uno de los salones de sexto grado. También ingresaron a un aula de preescolar donde destrozaron todos los archivos.

Solo la estructura de la Escuela Básica Trapichito I pretenden dejar los delincuentes. Una vez más volvieron a irrumpir en el recinto educativo para llevarse o destrozar lo poco queda en ese instituto con capacidad para impartir conocimientos a 700 niños.

En menos de dos semanas, es decir, 13 días, los maleantes han entrado a la escuela cinco veces; y ocho en lo que va de año. Todo lo que ven a su paso lo destruyen o hurtan. Pocetas, lavamanos, pizarrones, pupitres, escritorios, puertas, comida y utensilios del comedor; cables para el suministro de energía eléctrica y la tubería. Las fotos enviadas a ACN corroboran la denuncia.

El plantel donde dictan clases desde inicial hasta sexto grado; está totalmente desprotegido por funcionarios policiales. La inseguridad es el mayor temor de padres y representantes; pues algunos han tomado la decisión de no enviar a sus hijos al recinto educativo por miedo a que los sujetos ingresen en cualquier momento.

Más que robos ahora es vandalismo en Escuela Trapichito

Los padres y representantes consultado han manifestado que las acciones de los sujetos, más que robos, son acciones vandálicas porque la intención; y así lo demuestran, es causar daños en el colegio, dependiente de la Gobernación de Carabobo.

La directora de la Unidad Educativa Trapichito I ya acudió al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); pero las investigaciones no avanzan y el deterioro de la escuela por causa de la delincuencia no parece no tener fin.

Por eso, personal docente, administrativo y obrero, además de los padres de los estudiantes exigen una vez más a las autoridades prestar seguridad a este plantel; pero además reponer lo que los delincuentes se han llevado; para así garantizar las condiciones mínimas para que los pequeños puedan acudir a su colegio.

Mientras los afectados esperan por respuesta, los maleantes siguen entrando al recinto en la madrugada por la parte posterior de la sede y destruyendo una institución con más de 12 años de fundada.

ACN/Ana Ramos

No deje de leer: Hampa ha realizado cuatro hurtos en ocho días a U.E Trapichito I