Reina de Carnaval sorprendida por su triunfo

Tras ser coronada como Reina de la Primera Edición de los Carnavales “Carabobo Te Quiero”, la hermosa María José Hernández, representante del municipio Naguanagua, no salía de su asombro. Confesó a la prensa que el anuncio del jurado la tomó por sorpresa.

“Estoy muy emocionada de ser la primera Reina, me siento orgullosa de llevar esta banda. Me sorprendí demasiado, porque no me lo esperaba, sin embargo era lo que quería y con ello logré mi sueño esta noche. Invito a todos los carabobeños a disfrutar de la programación dispuesta para celebrar estas fechas en familia”, comentó la representante de la belleza carabobeña.

Reñida fue la competencia entre las chicas que se disputaban el título, pero finalmente María José se alzó con la preciada corona. En segundo y primer lugar fueron electas Alejandra Rodríguez (Guacara) y Allexis Mejías (Libertador), quienes recibieron el respaldo y admiración de todos los carabobeños presentes en la gala.

El Teatro Municipal de Valencia, fue el escenario que recibió a las 14 candidatas que representan los municipios de la entidad, quienes brindaron lo mejor de sí durante el evento. La periodista y locutora, Jessica Chaya en compañía de Jordán Mendoza, conductor de un reconocido programa matutino transmitido por Venevisión, fueorn los encargados de conducir la gala de la belleza del primer reinado de los Carnavales “Carabobo Te Quiero” 2018.

Durante la noche del viernes, en donde se derrochó talento, belleza y carisma, los miembros del jurado otorgaron distintas premiaciones a las candidatas, María José no solo obtuvo el primer lugar como la más bella, sino que además le fue entregada la banda de Miss Elegancia. Por otro lado Miss Actitud fue para Allexis Mejías (Libertador); la banda de Mejor Cabello, fue para Eddennys Palma (Montalbán), mientras que el título de Miss Silueta lo recibió Alejandra Rodríguez.

Las piernas más lindas le fue otorgada a Dariela Lugo, representante del municipio Carlos Arvelo; Arianna Barraéz, candidata por la jurisdicción de Juan José Mora obtuvo la banda de Miss Pasarela. Entre tanto, Daniela Calderón, recibió la premiación como mejor piel.

Stephany Gutiérrez, Miss Venezuela 2017 junto a Nancy de Lacava, esposa del alcalde Rafael Lacava, colocaron las bandas de Reina del Deporte a Joanny Coronado (Puerto Cabello) y Claudymar Oropeza (Valencia), como Reina de Cultura.

Más diversión en carnaval

Nancy de Lacava, presidenta de la Junta del Carnaval “Carabobo Te Quiero” extendió una cordial invitación al pueblo carabobeño, para disfrutar este sábado 10 del Concierto de Gustavo Elis y el Potro Álvarez, en el parque Recreacional Sur de Valencia, a partir de las 02:00 p.m.

“Igualmente el domingo 11, les invito a celebrar el concierto del Duque y Proyecto A en las instalaciones del parque Recreacional Sur, además de presentarles ese mismo día el Skate Park en el municipio Puerto Cabello. Les invito a disfrutar de esta importante programación, donde el lunes tendremos un Show de Talento Infantil y cerramos la agenda carnestolendas con el Baile de La Hamaca”, indicó de Lacava.

ACN/NP

