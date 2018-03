Proponen campaña en oposición sobre razones de no ir a presidenciales

Una campaña divulgativa para informar a los venezolanos sobre las razones por las cuales la oposición no participa en los comicios presidenciales, propone Carlos Santafé, secretario ejecutivo de la MUD en Carabobo.

Santafé, quien es el coordinador regional de Primero Justicia, planteó que la campaña debe estar a cargo del Frente Amplio Nacional que debe ser constituido rápidamente.

“En Carabobo se dio una reunión preliminar, pero esperamos lineamientos a nivel nacional sobre la manera cómo será conformado el Frente Amplio en la entidad”.

Ratificó que hasta estos momentos Voluntad Popular, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, han decidido no concurrir a estos comicios, y no tienen postulaciones, porque ya se cerró ese período.

“El Gobierno solo logró incorporar a Henri Falcón que va directo a una cosa que él sabe lo que va a pasar, le van a asignar el número de votos que quiera Tibisay Lucena. Él está dispuesto a correr con esa suerte de comparsa que lo está desacreditando mucho ante la opinión pública, porque él sabe al igual que nosotros de qué se trata y cuál fue el debate en República Dominicana en cuanto a las condiciones electorales”.

Consultado acerca del planeamiento del analista y estadista Luis Vicente León, quien señaló que la oposición tiene un dilema falso de participar o abstenerse, Santafé planteó que lo que tiene que hacer la oposición es una campaña diciéndole a la gente por qué no se participa en las elecciones presidenciales, para que entienda cuáles son las razones.

“Sobre el tema se tiene un tiempo largo debatiendo en Venezuela, pero pareciera que hay gente todavía que no está al cabo de saber de qué se trata y por qué la oposición no participa, ni los candidatos fundamentales. Además incorporar el hecho de que partidos muy importantes como Voluntad Popular y Primero Justicia ni siquiera están legales, y precandidatos importantes como Leopoldo López y Henrique Capriles no pueden presentar sus nombres porque están inhabilitados, y en el caso de Leopoldo López peor aún porque está preso”, refirió Santafé.

Marlene Piña Acosta/ACN

No deje de lee Prueba de vida difunden del diputado Gilber Caro