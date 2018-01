Esto ocurrió en Acarigua, ciudad “revolucionaria”

Este viernes 19 de enero en la ciudad de Acarigua, en el estado Portuguesa la población arremetió contra una gándola cargada de azúcar. Hay que destacar que esta entidad llanera es electoralmente oficialista. Además, el alcalde de la ciudad, Efrén Pérez, pertenece al partido Psuv.

Los pobladores saquearon el vehículo pesado y se apoderaron de la mercancía. A través de Twitter los usuarios compartieron imágenes y vídeos del momento.

Desde inicio de este año en diferentes zonas del país han ocurrido hechos como este que en muchos casos atentan contra la propiedad privada y agrava la situación de escasez y desabastecimiento que atraviesa Venezuela desde hace más de 3 años.

Recientemente, específicamente el 13 de enero la población de Calabozo en el estado Guárico, se vio fuertemente golpeada por los disturbios que dejaron más de 10 establecimientos comerciales saqueados y casi 300 personas detenidas por alterar el orden público y atentar contra la propiedad privada.

Cientos de hombres fornidos saqueando y decenas de mujeres protestando y luchando en #BelloMonte. Así no mi gente, así no! Todos a luchar en las calles, no a robar! #MNSF Esto fue en Acarigua #Portuguesa #ResistenciaAPrepararnos #SoldadosDeFranelaEnLaCalle #SoldadosDeFranelas pic.twitter.com/IR150LVwlB

— Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) January 19, 2018