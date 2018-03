No hay solución a corto plazo en Venezuela dice la ONU: El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, aseguró que la situación que vive Venezuela es un gran factor de preocupación y reiteró que junto a Colombia han apoyado la ayuda humanitaria a los migrantes venezolanos.

“Nos preocupa mucho que no haya acuerdo político y que la situación no tenga un horizonte de solución a corto plazo”, dijo durante una rueda de prensa realizada en la Universidad de Lisboa, tras la ceremonia en la que le fue atribuido el título de doctor “honoris causa” de esta institución.

Guterres recordó que en los últimos meses hubo un “aumento significativo” de venezolanos que han emigrado a Colombia, a quien la ONU está apoyando en materia de ayuda humanitaria.

“Estamos colaborando desde Naciones Unidas con Colombia en la ayuda humanitaria a esas personas, pero es un gran factor de preocupación”, aseveró.

Diariamente cruzan a Colombia unos 37.000 venezolanos que llegan, en algunos casos, en busca de un futuro mejor y en otros para buscar comida y medicamentos.

Según los últimos datos oficiales, en Colombia se han instalado unos 550.000 venezolanos de manera indefinida.

