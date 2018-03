Ayuda humanitaria contra el comunismo solicita Venezuela al mundo democrático: Por Coromoto Álvarez.- Ayuda humanitaria con urgencia para rechazar el comunismo que ataca el estómago y el bolsillo del pobre solicita Venezuela ante el mundo democrático.

La hambruna, la muerte de mengua por falta de medicinas y el balazo en la frente que recibe el ciudadano que defiende sus derechos constitucionales, es la queja que expresan con ruido y en silencio en las filas de la desesperación las grandes mayorías que incluyen a civiles militares sin distingos de ideologías, razas y religiones.

El sociólogo Martín Guevara Aponte dijo en un conversatorio con dirigentes sindicales, vecinales y estudiantiles en un escenario privado de la parroquia Caricuao: ’’ No hubo tiempo para exhibir el disfraz que cubre la fachada del palacio presidencial de Miraflores mientras el país se cae a pedazos como consecuencia del fracaso del régimen con sus políticas públicas en las que predomina el sello implícito de la crueldad donde la vida y el bolívar, nuestro signo monetario, no valen nada’’.

Por lo demás resulta intolerable y ridículo- agregó Guevara Aponte- que Maduro diga a los cuatro vientos que él desde Miraflores monitoreó el operativo del carnaval con su Momo y el mono al lado mientras el país, en todos sus estratos sociales carece de dinero en efectivo para tomarse un café, la hiperinflación devora su presupuesto familiar, los hospitales no atienden a los enfermos que mueren por falta de medicamentos, en las calles pulula la indigencia, en las escuelas se impone la brutalidad por órdenes del gendarme que clama por la muerte de la inteligencia, bandera que izó un militar franquista durante la Guerra Civil Española, disminuyen en forma alarmante los índices de producción de la industria petrolera, de las empresas básicas de Guayana y del sector privado y niega a los venezolanos el puesto de trabajo rentable, su supervivencia y calidad de vida en contraste con las resultantes que beneficiaron al pueblo en la mejor época de la democracia entre 1958 y 1998 a raíz del derrumbe del dictador Marcos Pérez Jiménez que murió en Madrid arropado la vasta fortuna que sustrajo del erario-.

Con el cuadro dantesco de la catástrofe que plasma este último interlocutor sobre la realidad de un país en llamas, la vocería popular que transita por un callejón sin salida se indigna ante el desacato oficialista con el discurso deplorable Made in Cuba que no logró escribir el poeta Nicolás Guillén en su sano juicio, pues La Habana no admite la ayuda humanitaria internacional con la iglesia católica en primera fila.

La cara de la moneda invisible es que las arcas del Estado se hallan vacías, secuelas del atraco a mano armada de los enchufados que por ahora muestran el tramojo del petro, transacción financiera que Cuba no acepta en sus ordenadores mientras el dólar circula a manos llenas entre los benefactores de la elite castrista que sometió a un pueblo a la esclavitud víctima del hambre y la miseria a partir de mil novecientos cincuenta y nueve con el asalto del poder social, económico y político por parte de los barbudos que luego se rasuraron en el foro de Sao Paulo ,so pretexto de engañar a tirios y troyanos de las organizaciones partidistas al provocar en su seno fracturas de la tozudez entre generaciones sepultadas por el molino de la anti historia.

No deje de leer: Maduro reacciona ante declaraciones de embargo a Venezuela