El camarero Neil Walker firmó con los Yankees de Nueva York

Los crepusculares no podrán defender el título al no poder clasificarse al Final Four | Foto: Liga de Las Américas

4 Shares Guaros de Lara culminó su participación en la Liga de Las Américas 2018 mostrando un buen desempeño y con un inspirado Gregory Echenique a la ofensiva, el elenco venezolano venció a Regatas Corrientes 79-68 en la última jornada del cuadrangular semifinal 2 de la justa que se llevó a cabo en Argentina. El cuadro venezolano completó esta instancia con registro de 1G-2P, récord que no le bastó para poder clasificar al Final Four. Antes de este compromiso, Guaros había perdido toda esperanza al sufrir su segundo revés en fila con lo que se cortó la posibilidad de reeditar sus coronas de 2016 y 2017. Sin embargo, los crepusculares dijeron adiós con la frente en alto, amparados principalmente en el aporte de Echenique que se lució con 31 tantos ante un conjunto albiceleste que ya estaba clasificado y que no forzó la barra con una nómina que tuvo las ausencias de Santiago Vidal, Paolo Quinteros y Alexander Harris. Lee también: Rockets vencieron a Dallas y clasifican a los playoffs de la NBA Guillent anotó 19 puntos para ser el complemento perfecto en el ataque de Guaros que también tuvo a otro destacado en Néstor Colmenares con 11 positivos. Regatas estará acompañado en la instancia decisiva por Estudiantes Concordia que superó a Baurú 93-88 y se quedó con la segunda plaza. Ahora el “Verde” participará en la ronda final, enfrentando a San Lorenzo el 24 de marzo con sede a confirmar. La otra llave la disputaran Regatas y Mogi Das Cruzes, los vencedores de ambos partidos jugaran la final al día siguiente. De esta manera, se terminó la expedición internacional de Guaros y del baloncesto venezolano. Falta esperar para saber cuando y bajo que lineamentos arrancará la temporada 2018 de la Liga Venezolana de Baloncesto (LBP) para volver a disfrutar de la acción de clubes en la disciplina de los gigantes. El #Final4 de la #LDA2018*: 24 de marzo@mogibasqueteof vs @ClubRegatasCtes @estudiantescdia vs @CASLABasquet 25 de marzo

3er puesto y ¡Gran Final! (*Sede y horarios aún por definir) pic.twitter.com/lZfdVVF8Pv — Liga de las Américas (@Ligamericas) 12 de marzo de 2018 Continuar leyendo