Nuevo look de Dayana Mendoza sorprendió a sus seguidores.

Dayana Mendoza, Miss Universo 2008, publicó una imagen en su cuenta de Instagram; en la que luce un nuevo corte de cabello, un nuevo look completamente diferente a su estilo anterior.

La Miss Universo 2008 fue felicitada por su look por parte de sus seguidores.

“Estar agradecida y apreciar mi entorno me ha permitido comprender y mantenerme cerca de lo que le hace bien a mi alma, cerca de Dios”; comentó Mendoza junto a la fotografía en blanco y negro que muestra su nuevo estilo.

La ex Miss Universo aprovechó la publicación para agradecerle a Dante Pronio, quien fue el encargado del corte de cabello.

La imagen cuenta con más de 49.000 me gusta y numerosos comentarios de sus seguidores, quienes la felicitaron por su corte.

Look de Dayana Mendoza en Instagran

-Estar agradecida y apreciar mi entorno me ha permitido comprender y mantenerme cerca de lo que le hace bien a mi alma, cerca De Dios.

-¡He decidido correr muchos riesgos y, por lo tanto, rezar mucho!

-Estoy agradecida por la evolución de mi alma en la tierra, porque estoy haciendo lo mejor que puedo con el nivel de conciencia que tengo.

-Agradezco a Dios por guiar mis pasos, mis pensamientos, mis palabras y sentimientos; por presentar en mi vida oportunidades y poner en mi vida almas verdaderamente especiales; que se suman al bienestar de mi hija y mío.

-Agradezco a todos los que de una manera u otra han sido parte de mis tradiciones de vida.

-Dichoso fin de semana a todos!

ACN

