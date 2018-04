Iris Varela dice que tragedia de Policarabobo no es de su competencia

Iris Varela, ministra del Servicio Penitenciario, rechazó las críticas y señalamientos en su contra por el suceso de la Policía de Carabobo, donde murieron calcinadas una 68 personas recluidas en ese centro.

La ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, dijo que no es su competencia lo ocurrido el pasado miércoles en los calabozos de una comisaría del estado de Carabobo, donde murieron 68 personas en un “presunto incendio”, y pidió que continúe la investigación del caso. Varela rechazó las críticas y señalamientos en su contra por este suceso.

“Hubo una tragedia que nos duele en el alma, dijo Iris Varela, con personas que estaban allí en calabozos policiales del estado Carabobo que no le corresponden al Ministerio Penitenciario, eso es función policial”, dijo Varela en su programa radial “No te prives”, transmitido por emisora estatal Radio Miraflores.

La ministra Iris Varela aseguró, luego de haber transcurrido cinco días del incidente, que se pronunciaba sobre lo sucedido debido a que tiene “consciencia” de lo ocurrido y a que “era necesario que abordara ese tema”.

Asimismo, rechazó las críticas y señalamientos en su contra por este suceso y señaló que Venezuela “hoy exhibe el mejor sistema penitenciario del mundo”.

“¿Por qué ahora no van a los centros penitenciarios? ¿Por qué no van ahora a hacer un reportaje en 88 cárceles que tienen para escoger con 98 % del nuevo régimen penitenciario?”, dijo en referencia al sistema implementado en las cárceles recientemente, que cuenta con rígidas normas disciplinarias y un adoctrinamiento militarizado.

El pasado miércoles 68 personas fallecieron en un suceso que el fiscal general Tarek Saab describió como un “presunto incendio” en los calabozos de una comisaría en Valencia, capital de Carabobo, de los que no dio motivos.

Según medios locales y diversas ONG, el incendio se produjo en medio de un motín.

Saab, que fue defensor del Pueblo, especificó el mismo miércoles que los fallecidos eran 66 hombres y dos mujeres que estaban de visita en este centro y anunció la designación de cuatro fiscales para “esclarecer estos dramáticos hechos”.

El Gobierno venezolano pidió este viernes al Ministerio Público (MP, Fiscalía) abrir una investigación sobre el hecho y anunció la creación de “un equipo multidisciplinario y la activación de los protocolos necesarios para la protección integral a cada una de las familias afectadas”.

Varela también anunció que el próximo viernes inaugurará el centro de reclusión femenino “Ana María Campos II” en Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste), para 130 privadas de libertad.

También inaugurará un “establecimiento de régimen especial para penados extranjeros”.

