Griezmann y Francia no creyeron en la perfección de Uruguay y la eliminó

Griezmann y Francia le dieron las gracias (merci) a Uruguay al vencerla 2-0 y la perfección de cuatro victorias fue; cortada en cuartos de final en el estadio Nizhny Novgorod y ahora espera por el ganador entre Brasil-Portugal.

Francia se puso el traje celeste y le atizó con su misma medicina, fútbol rocoso y duro, para ganarle con; goles de Raphael Varane y de Antoine Griezmann con los que alcanzó las semifinales del Mundial de Rusia.

Griezmann no es uruaguayo

Durante toda la semana se debatió si Griezmann, amante de la cultura charrúa, era medio uruguayo o francés. Luis Suárez; sentenció que era galo, que no tenía nada que ver con su país, y esas declaraciones se volvieron contra él; con una “bofetada” a su equipo.

En los 90 minutos que duró el duelo, no sólo Griezmann fue medio uruguayo, lo fue toda la selección francesa; que practicó un fútbol muy charrúa para acabar con el equipo de Tabárez. Trabó el partido constantemente marcó un gol; balón parado, otro de casualidad o error, y consiguió su objetivo: pasar a la penúltima ronda del Mundial.

Deschamps no supo como entrarle

Los hombres de Didier Deschamps sabían que se iban a encontrar a un equipo que no tenía nada que ver; con Argentina, Kylian Mbappé se quedó sin el terreno con el que luce su zancada.Uruguay, no cedió nada al delantero; del París Saint-Germain y durante la primera parte dejó algún arranque que enseguida fue frenado con las ayudas que se; prestaban todos los jugadores celestes.

Sí hizo falta Cavani

El mundial de las depedencias, no tuvo la excepción con Uruguay. la definición de su dupla Luis Suárez-Cavani, se quedó; coja. Sin el segundo, lesionado, el equipo de Óscar Tabárez perdió ese último detalle en ataque que siempre marca; la diferencia. Christian Stuani, su sustituto, es un jugador correcto. Pero no es Cavani.

Pero esa falta de acierto arriba no hizo bajar los brazos a Uruguay, que siguió a lo suyo. Entre Rodrigo Bernancur, Lucas Torreira, Nández y Matías Vecino, todos a una, anularon a todo el centro del campo galo, que también jugaba a eso, a frenar a sus contrarios. No salió derrotado en ese aspecto. Más bien, todos perdieron y al final salió beneficiada Francia.

De pelota parada llegó Varane

A cinco minutos para el final de los 45 primeros minutos, Antoine Griezmann, desaparecido hasta ese instante, sacó una falta; desde la banda derecha medida a la cabeza de Varane. Muslera no pudo salvar su remate y en el marcador; lució 1-0. Unos pelearon hasta la extenuación sin premio y los otros lo encontraron entre la garra uruguaya.

Sin más, se llegó al descanso. Todo estaba por decidir, pero Francia se frotaba las manos. Uruguay tenía que adelantar; sus líneas para ir a por el empate y se dibujaba una futura autopista para el lucimiento de Mbappé.

Entonces, justo cuando Tabárez metió más electricidad al choque con dos sustituciones (Stuani y Bentancur por el “Cebolla” Rodríguez y; Maxi Gómez), llegó la jugada desgraciada de la tarde: Griezmann disparó desde fuera del área a las manos de Muslera; y el portero charrúa despejó la pelota hacia dentro.

Griezmann no celebró, por fuera

El jugador del Atlético no celebró el tanto. Se quedó petrificado, mirando al horizonte. Incluso parecía triste, para que Luis Suárez diga que no es nada uruguayo. Es francés, efectivamente, pero siente los colores charrúas. O, por lo menos, los respeta.

Uruguay rendida y con pocos argumentos, acabó su aventura en Rusia después de firmar una primera fase inmaculada en la; que superó varios de sus propios registros. No pudo igualar las semifinales de Sudáfrica 2010 y, su rival, la Francia más uruguaya, estará en semifinales.

Impresiones

“La baja Cavani ha sido esencial para nosotros por la clase de jugador que es. Venía de hacer dos goles, pero que los que jugaron por él lo hicieron de la mejor manera y dieron lo máximo por el equipo. Pero no es una excusa.” Luis Suárez

“Tenemos que irnos con la cabeza en alto y con la frente firme. Se dejó todo, no hay nada que reprochar. Hicimos un Mundial espectacular y siempre duele caer eliminados. orgulloso de todos mis compañeros y han dejado todo y más. Hay que levantarse siempre, esto sigue, es fútbol y seguro que por este camino, haciendo las cosas así, seguro que vamos a tener revancha.” Diego Godín

“Nos hicieron goles de cabeza después de muchísimo tiempo. Es imposible no cometer un error en el fútbol o en la vida. La mirada bien alta, porque de mi parte ningún reproche. Sería desconocer lo que yo pienso que es el fútbol.” Óscar Washington Tabárez

“Les tengo mucho respeto, tenía delante a amigos y compañeros. Por respeto no he querido celebrarlo, Hemos intentado molestarles e impedirles que hicieran su juego. Sabíamos que no podíamos entrar en su juego. Teníamos que mantener la calma y ser positivos.” Antoine Griezmann

“Creo que es una victoria merecida considerando el partido que hemos hecho. Hemos sido superiores a ellos y hemos tenido más control que en el último partido ante Argentina, especialmente en la segunda parte. Estoy orgulloso y feliz.” Didier Deschamps

Ficha técnica

Uruguay (0): Muslera; Cáceres, Godín, Giménez, Laxalt; Nández (Urretaviscaya, 74’), Vecino, Lucas Torreira, Bentancur (Christian “Cebolla” Rodríguez, 59’); Luis Suárez y Stuani (Maxi Gómez, 59’).DT . Óscar Washington Tabárez.

Francia (2): Lloris; Pavard, Umtiti, Varane, Lucas Hernández; Pogba, Kanté; Mbappé (Dembelé, 87’), Griezmann (Fekir, 93’), Tolisso (N’Zonzi, 80’); y Giroud. DT. Didier Deschamps.

Goles: Varane (40’) y Griezmann (61’).

Árbitro: Néstor Pitana (Argentina). Amonestados: Lucas Hernández (33’) y Mbappé (69’); Bentancur (38’) y a “Cebolla” Rodríguez (69’). Escenario: Estadio de Nizhny Novgorod. Asistencia: 43.319 espectadores.

