Grease y Somos tu y yo, un nuevo día

Osmel Sousa desmentido. La organización Be Miss, encargada del Miss España; emitió un comunicado donde desmienten al zar de la belleza; Osmel Souza, sobre la posibilidad asomada por preparador de misses; de que sea él quien prepare a Ángela Ponce; quien se convirtió en la primera mujer transexual; que representará a su país en el esperado Miss Universo.

Luego de que Osmel Sousa asistiera al décimo aniversario de La Bomba; donde lo homenajearon por su larga trayectoria con las misses; además, aprovechó la oportunidad de revelar detalles de sus proyectos.

Sousa dijo que puede haber posibilidades que sea él quien prepare a Ángela Ponce; quien se convirtió en la primera mujer transexual que representará a su país; en el esperado Miss Universo.

Sin embargo, la Organización Be Miss, encargada del Miss España; emitió un comunicado en el que desmienten al zar de la belleza; y a quienes han asegurado que Sousa será el encargado de la preparación de Ponce.

Comparto con ustedes el comunicado oficial de la Organización BeMiss (@orgbemiss).. . #Repost from @orgbemiss with @regram.app … #ComunicadoOficial. En virtud de las recientes noticias que han estado circulando; a través de los medios de comunicación y las redes sociales; sobre la preparación de Ángela Ponce, actual Miss Universo España; para su futura presentación en la gala del Miss Universe; queremos aclarar que dicha preparación está siendo ejecutada única y exclusivamente por todo el equipo que conforma la Organización Be Miss. De manera que no existe ninguna persona o ente externo que esté siendo parte; de su preparación como reina de belleza; tal y como citan desde hace unos días en algunos portales informativos… La Organización Be Miss está conformada por un gran equipo de profesionales; que actualmente se encargan de la formación integral de Ángela Ponce; con el propósito de que próximamente pueda coronarse como la mujer más hermosa del universo… Agradecemos su colaboración en cuanto a la difusión de este comunicado oficial… Guillermo Escobar Presidente BeMiss Miss Universe Spain. #SoyBeMiss #MissUniverseSpain #SomosMasDeLoQueVes

El comunicado fue firmado por el Presidente de la Organización “Be Miss”, Guillermo Escobar; donde aseguró que “no existe ninguna persona o ente externo; que esté siendo parte de su preparación como reina de belleza; tal y como citan desde hace unos días en algunos portales informativos”.

También agregó, “La Organización Be Miss está conformada por un gran equipo de profesionales; que actualmente se encargan de la formación integral de Ángela Ponce; con el propósito de que próximamente pueda coronarse como la mujer más hermosa del universo”.

Esto dejó en la calle al zar de la belleza, esperemos con que responde Osmel ante esta bofetada que le dio Escobar.

