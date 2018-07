Todo un show fue vídeo íntimo entre Rosmeri y Arán

La ‘chica más bella del mundo’, una niña de 5 años, fue hallada en Nigeria y el mundo, a través de las redes sociales, se rindió a su hermosura. Si, ella es un ser humano, pero es un ángel, escribieron junto a las imágenes de la pequeña, con una mirada candorosa y celestial. La niña de Jare, de cinco años de edad, deslumbra a raíz de que una fotografía suya trascendiera en Instagram.

Hallan en Nigeria a la ‘chica más bella del mundo’

Los usuarios de Instagram y los medios británicos se han rendido a una pequeña nigeriana de cinco años que ha sido bautizada como la ‘más bella del mundo’, recoge The Mirror.

Las fotos de la menor, que se llama Jare, fueron compartidas en su cuenta de Instagram por el fotógrafo Mofe Bamuyiwa. “¡Oh, sí, ella es un ser humano! ¡Y es un ángel!”, escribió Bamuyiwa junto a las imágenes. El fotógrafo percibió que a pesar de la falta de experiencia de Jare como modelo, no le tiene miedo a las cámaras.

“Jare” es un ángel

Jare tiene dos hermanas con caras hermosas

Bamuyiwa agregó que la niña tiene dos hermanas; “con caras hermosas y personalidades fuertes”; y que fue ella misma la que animó a su madre a abrir perfiles de las chicas en Instagram.

En unos pocos días, las imágenes reunieron miles de ‘me gusta’. Los internautas regalan a la niña apelativos como “simplemente divina”, “increíblemente hermosa” y “absolutamente irresistible”. Sin embargo, no faltaron críticos que acusan al fotógrafo; de haber usado el editor de fotos; y de haberle puesto una peluca a una niña tan pequeña.

