Caribes venció a Magallanes para retomar ventaja en la serie

Águilas del Zulia logró su primera victoria en la postemporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) luego de vencer 4 carreras por 3 a Cardenales de Lara en el tercer choque de esta serie. Este emparejamiento sigue favorable a los “pájaros rojos” con dos lauros pese a caer con imparable de oro conectado por José Flores que trajo dos rayitas en el noveno inning.

ARRIBA AGUILUCHOS… No hay que desestimar al CAMPEÓN. Esto continua, aquí nadie se da por vencido #SomosLaGarra #Águilas pic.twitter.com/ADQsWPhxQ4 — Águilas del Zulia (@aguilasdelzulia) 6 de enero de 2018

El estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo fue el escenario de este interesante choque en donde los crepusculares se ampararon en la labor de su abridor Raúl Rivero. El derecho no defraudó al tirar 5.0 innings de dos imparables permitidos, le fabricaron una limpia, no dio boletos y ponchó a tres para terminar sin decisión luego de que el bullpen de Lara no pudiera contener a los bates zulianos.

Por su parte los rapaces tuvieron a Henderson Álvarez en el morrito. El refuerzo proveniente de Tiburones de La Guaira hizo el trabajo al mantenerse en la loma por espacio de cinco tramos, solo aceptó dos anotaciones, entregó cuatro pasaportes y guillotinó a cinco rivales. El relevo aguilucho hizo su parte para mantener el choque cerrado, dando opciones de remonte y conseguir el primer triunfo en esta difícil serie.

Flores no solo decidió el encuentro para Águilas, sino que también acortó la brecha existente al disparar sencillo remolcador de otra anotación cuando entró como emergente en el séptimo capítulo. El derecho Juan Paniagua tiró 2.1 episodios de excelso relevo, no aceptó hits, ponchó a dos rivales y fue uno de los protagonistas en la victoria del actual campeón de la LVBP.

El ganador fue Arcenio León al lanzar el noveno de forma perfecta logrando tres ponches en esa entrada. El derrotado fue Felipe Paulino quien no pudo cerrar el juego para Lara y aceptó dos carreras en el tramo decisivo.

Tigres también ganó por primera vez

Aragua fue otro conjunto que logró su primer lauro en esta fase. Los de la “ciudad jardín” necesitaron 10 episodios para derrotar 2 rayitas por 1 a Leones del Caracas en el José Pérez Colmenares.

Carlos Tocci fue quien conectó el batazo clave en la baja del décimo inning para darle el triunfo al conjunto que dirige Buddy Bailey. Hernán Pérez abrió el juego con vuelacercas solitario en el primero tramo; sin embargo, Trayvon Robinson disparó sencillo al izquierdo para remolcar la carrera del empate en las piernas de Albert Cordero en la parte alta del tercero.

Wilfredo Ledezma y Manny Correa cumplieron con las expectativas en un gran duelo de pitcheo. El zurdo bengalí tiró 5.1 capítulos donde le dieron siete incogibles y solo permitió una rayita; mientras que el derecho dominicano aceptó cuatro hits, toleró una anotación, dio dos boletos y abanicó a un contrario. Ambos se fueron sin decisión y toda la responsabilidad recayó en el bullpen de estos equipos.

Aragua necesitó de cuatro brazos para mantener la ofensiva de Leones a raya, el relevo capitalino tuvo que emplear a ocho pitchers para intentar conservar el score pero no tuvo éxito. Frank Garcés se llevó la victoria y Jim Patterson, al embasar la carrera de la diferencia, perdió el desafío.

Con la derrota de Lara, el revés de Caracas y la victoria de Anzoátegui 6 por 4 (ante Magallanes), las series de postemporada en la LVBP están con dos victorias y una derrota favorables a las novenas mencionadas. Este sábado 6 de enero se efectuará el juego número cuatro en cada uno de los emparejamientos de esta instancia en la pelota criolla.